Planirane strateške rezerve dok cijene divljaju: Šta bi donio austrijski model za naftu?

Vlada Austrije ima vlastita preduzeća, a nafta u spremnicima zapravo pripada distributerima i uvoznicima. To je način koji Vlada FBiH pokušava postići kroz Terminale, zajedno s distributerima nafte u BiH. Cilj je da se formiraju strateške rezerve koje bi služile građanima, hitnim službama i ključnim institucijama u slučaju potpunog prekida snabdijevanja.

Prema planovima, javno-privatno partnerstvo bi omogućilo stvaranje zaliha u trenucima povoljnih cijena na svjetskom tržištu. Time bi se dugoročno osigurala energetska stabilnost Federacije BiH, ali i države.

Uvoznici zainteresovani

- To je dobra opcija jer mi nemamo rafineriju i kada nemate rafineriju onda su naftni terminali jedini garant neke stabilnosti da ćete imati dovoljno energenata ukoliko se desi poremećaj. Mislim da će se to dobro pokazati. U stalnom smo kontaktu sa uvoznicima i oni su zainteresovani. Malo je nezgodna situacija trenutno jer su cijene nafte otišle u nebo, ali sam ubijeđen da će po stabilizaciji cijena biti iskorištena šansa da se stvore rezerve – pojašnjava predsjednik Uprave Terminala FBiH Damir Kreso za „Avaz“.

Austrijski model podrazumijeva niz mjera u vezi regulacije cijena goriva, napominje ekonomski stručnjak Admir Čavalić.

- Ono što se brzo može primjeniti na nivou entiteta jeste kontrola dinamike promjene cijene. Konkretno, da se promijeni satnica na 12.00, odnosno podne. To jača transparentnost i predvidljivost na tržištu, uz manju volatilnost – kazao je.