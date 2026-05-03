Ruski oligarh Rašid Serdarov napustio BiH sa 310 miliona KM u koferu

Nakon što je Republika Srpska isplatila 240 miliona maraka ruskom oligarhu Rašidu Serdarovu za preduzeće „Comsar energy RS“ (CERS) on u njemu više nema nikakav vlasnički udio, piše Capital.

Naime, od 21. aprila većinski vlasnik CERS-a je „GAS RES„ sa udjelom od 98,4 odsto, dok ostatak od 1,6 odsto drži Rudnik i termoelektrana (RiTE) Ugljevik.

Upravo za potrebe najvećeg proizvođača struje u Srpskoj je kupljeno preduzeće koje ima koncesiju za bogato eksploataciono polje „Ugljevik istok 2“, a koje je nekada bilo u vlasništvu Republike Srpske.

Ukupni kapital preduzeća je 72,5 miliona maraka, a osnovna djelatnost vađenje mrkog uglja.

Serdarov je otišao, ali je u preduzeću, prema zvaničnim podacima iz privrednog registra, ostao Siniša Majstorović, njegov čovjek od povjerenja koji mu je godinama vodio poslove.

Iako nam je Majstorović u kratkom razgovoru rekao da je izašao iz „Comsara“ u registru stoji da je i dalje ovlašten za zastupanje preduzeća te da je vršilac dužnosti izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove.

Direktor preduzeća je Aleksandar Lozo. On je, kako smo ranije ove godine pisali, bez saglasnosti Skupštine i Nadzornog odbora ovog preduzeća potpisao ugovor o prenosu koncesije sa „Comsara“ na RiTE Ugljevik.

To je razljutilo Serdarova koji je uputio pismo Vladi RS-a i Ministarstvu energetike i rudarstva u kojem je tražio poništavanje potpisanog ugovora i podnošenje krivične prijave protiv prokuriste.

Stvari su se smirile nakon što je vlada ruskom biznismenu isplatila ostatak novca.

Podsjećamo, „Comsar Energy RS“ je koncesiju za ležište uglja dobio 2013. godine, zajedno uz koncesiju za gradnju trećeg bloka termoelektrane.

Međutim, ruski investitor elektranu nikad nije izgradio iako mu je vlast godinama unazad izlazila u susret i pomjerala rokove sve dok se nije dovela u situaciju da bogato ležište uglja koje je mogla zadržati za sebe plaća 240 miliona maraka.

Promjenom vlasničke strukture zaokružena je priča oko kupovine uglavnom propalih projekata Rašida Serdarova u Republici Srpskoj koje je ona platila 312,5 miliona KM.

Prethodno je Vlada od njega preuzela projekat hidrocentrale „Mrsovo“ na rijeci Lim u Rudom koji je plaćen oko 70 miliona, a takođe je za 2,5 miliona KM kupljen i gubitaški hotel „Comsar“ u Rudom.