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POTICAJ RAZVOJU KOMPANIJE

Niz izvanrednih rezultata doveo do rekorda: Vrijednost Energoinvesta skočila za 50 posto

Ovaj razvojni momentum otvara izuzetne mogućnosti za dalji rast i stabilnost, kaže Ustamujić

Energoinvest: Ovakav trend nastaviti i u 2025. godini. Avaz

E. Ć.

28.11.2024

Dionice Energoinvesta porasle su za više od 50 posto u posljednjih pet mjeseci, dosegnuvši rekordnu vrijednost u posljednjih 52 sedmice, saopćeno je iz ove kompanije.

- Ovaj razvojni momentum otvara izuzetne mogućnosti za dalji rast i stabilnost, a dolazi i kao nagrada za novo rukovodstvo čija očigledno iskazana vizija i energija daje snažan poticaj razvoju kompanije i motiviše nas dodatno za još bolje rezultate - istakao je direktor Mirza Ustamujić.

Iz Energoinvesta kažu da su zahvaljujući nizu izvanrednih rezultata, strateškim partnerstvima i značajnim potpisanim ugovorima ostvarili snažan rast potražnje za kadrovima, a za očekivati je da će se ovaj trend nastaviti i u 2025. godini.

- Kompanija se ponovo pozicionirala kao jedan od najtraženijih poslodavaca, a sve to imalo je snažan pozitivan utjecaj na cijenu dionica - istakli su iz Energoinvesta.

# ENERGOINVEST
# MIRZA USTAMUJIĆ
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