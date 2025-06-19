Sirija očekuje prve transakcije od američkih banaka

Guverner sirijske centralne banke Abdelkader Husrijeh kazao je da je sastanak američkih i sirijskih komercijalnih banaka bio uspješan te da očekuju prvu transkaciju u narednim sedmicama.

Ključna prekretnica

Nastavak transfera između sirijskih i američkih banaka bio bi ključna prekretnica u nastojanjima novih sirijskih vladara da reintegrišu zemlju u globalni finansijski sistem nakon 14 godina građanskog rata.

Husrijeh je održao virtuelnu konferenciju koja je okupila sirijske banke, nekoliko američkih banaka i američke zvaničnike, uključujući izaslanika Vašingtona za Siriju Thomasa Barracka, s ciljem ubrzanja ponovnog povezivanja sirijskog bankarskog sistema s globalnim finansijskim sistemom.

Ovo je uslijedilo nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) u maju objavio da će sve sankcije Siriji biti ukinute. Nakon toga su uslijedile izvršne naredbe kojima su formalno ukinute i neke od mjera.

Prve sankcije je Amerika uvela Siriji još 1979. godine, zatim je Džordž Buš (George W. Bush) 2004. uveo zabranu izvoza i bankarske restrikcije, a 2011. godine je Barak Obama (Barack) uveo potpunu blokadu imovine sirijske vlade, zabranu investicija i kupovine nafte.

Jasni ciljevi

Reintegracija Sirije u globalni finansijski sistem bila bi veliki korak ka omogućavanju velikih finansijskih transakcija potrebnih za pokretanje njene obnove i ekonomskih aktivnosti, te bi pomogla u obuzdavanju visoko neformalne ekonomije zasnovane na gotovini.

Husrijeh je uputio formalni poziv američkim bankama da obnove korespondentske bankarske veze nakon svrgavanja bivšeg sirijskog diktatora Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), čije je gušenje protesta 2011. godine rezultiralo time da su zapadne zemlje nametnule jedan od najstrožih paketa sankcija na svijetu protiv jednog režima.

- Imamo dva jasna cilja: da američke banke uspostave predstavništva u Siriji i da se transakcije između sirijskih i američkih banaka nastave. Mislim da se ovo drugo može dogoditi za nekoliko sedmica - rekao je Husrijeh za Reuters.

Među bankama pozvanim na konferenciju u srijedu bile su JP Morgan, Morgan Stanley i CitiBank.