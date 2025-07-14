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UVOZ ROBA

Američki senator: Uvodimo nove sankcije Rusiji i svima koji im pomažu, tarifa može ići i do 500 posto

Mjesecima je predsjednik Tramp pokušavao privući Putina za mirovni sto, izjavio je Grehem

Lindzi Grehem. Platforma X

A. O.

14.7.2025

Set sankcija koje bi Amerika mogla uvesti Rusiji, najavio je jučer republikanski senator Lindzi Grehem (Lindsey Graham).

On je za američke medije izjavio da bi sankcije trebale obuhvatiti uvoz roba koji su dosad tolerisale SAD, a sve s ciljem primoravanja ruskog političkog vrha na čelu sa Putinom na diplomatske pregovore o ratu koji vodi u Ukrajini.

- Mjesecima je predsjednik Tramp pokušavao privući Putina za mirovni sto. Uveo je carine protiv zemalja koje dopuštaju uvoz fentanila u našu zemlju, ostavio je vrata otvorena u vezi s Rusijom. Ta vrata će se uskoro zatvoriti - rekao je Grehem u emisiji.

Dodao je da zemlje poput Kine, Indije i Brazila kupuju naftu i drugu robu od Rusije, rekavši da je "to novac koji Putin koristi za vođenje rata". Prema njegovim riječima paket sankcija bi Trampu dao mogućnost da nametne carine od 500 posto bilo kojoj zemlji koja pomaže Rusiji.

- Koristit ćemo ljude koji održavaju Putina u poslu i uvodimo dodatne sankcije samoj Rusiji. Ovo je zaista težak udarac koji predsjednik Trump ima na raspolaganju da okonča ovaj rat -dodao je Grehem.

Ovaj prijedlog dolazi u trenutku kada većina članova administracije Donalda Trampa (Trumpa) ne krije svoje razočarenje politikom koju vodi Vladimir Putin ističući broj žrtava koje proizvodi njegova politika i odbijanje pregovora.

# SANKCIJE
# LINDSEY GRAHAM
# SAD
# AMERIKA
# RUSIJA
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