SUĐENJE POČELO 2019.

Sud BiH donio nepravosnažnu presudu: Selimoviću i Mićivodi pet godina zatvora za zločine u Goraždu

Svih optužbi su oslobođeni Ćamil Ramić i Mehmed Dobrača

Himzo Selimović. Detektor.ba

Dž. R.

19.11.2025

Sud Bosne i Hercegovine je nepravosnažno osudio Himzu Selimovća na tri, a Ramiza Mićivodu na dvije godine zatvora za zločin nad ratnim zarobljenicima u Goraždu 1993. i 1994. godine.

Prvostepenom presudom, svih optužbi su oslobođeni Ćamil Ramić i Mehmed Dobrača, a Selimović i Mićivoda za pojedine tačke optužnice.

Optužnica tereti Selimovića, Mićivodu i Ćamila Ramića za zločine nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada, a Dobraču i za zločine na području Rogatice.

Suđenje u ovom predmetu je počelo u novembru 2019. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba, navodi Detektor.

