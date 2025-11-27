Tužilaštvo BiH intenziviralo istragu protiv braće Čampara, Vahidina Munjića i Mirsada Crnovršanina: Utvrđeno da je Maida Čampara u Turskoj otvorila četiri bankovna računa!

Ranije je Istraga pisala da su Dubravko i Maida Čampara u Istanbulu kupili stan i to u istoj zgrani gdje je stanove posjedovao i odbjegli narko diler Sani Al Murda.

Utvrđeno je to tokom finansijske istrage koju Tužilaštvo BiH provodi protiv Dubravka i Aljoše Čampare, v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića te advokata Mirsada Crnovršanina, piše Istraga.ba .

Ovo je jedan od dokumenata koji je službeno dostavljen sigurnosnim agencijama u BiH i koji potvrđuje da je Maida Čampara 2022. kupila stan u Istanbulu.

Kupoprodajni ugovor je potpisan 8. aprila 2022. godine s firmom Herpez Yapoi Insaat”. U pitanju je stan broj 55, na četvrtom spratu, u kompleksu “Hep Residence”. Nekretnina je plaćena 2,25 miliona turskih lira, što je u trenutku obračuna iznosilo 140 hiljada i 501 euro. Dakle, tužilac Čampara, odnosno njegova supruga u Istanbulu su kupili stan vrijedan oko 280 hiljada maraka.

Finansijska strata se provide u okviru predmeta Dubrovnik koji su obuhvaćeni v.d. direktora FUP-a Vahidin Munjić, bivši državni tužilac Dubravko Čampara, njegov brat i visokopozicionirani kadar NiP-a Aljoša Čampara, te Mirsad Crnovršanin, advokat koji je prije nego što je sa Maidom Čampara otvorio kancelariju, bio saradnik državnog tužioca Dubravka Čampare. Oni su osumnjičeni da su prikrivali istrage u predmetu “kečeri”, koji su nabavljeni u periodu dok je Aljoša Čampara bio federalni ministar unutrašnjih poslova, kao i zbog pogodovanja biznismenu iz Istočnog Sarajeva – Aleksandru Mićiću zvanom Aco Makedonac. Ranije je utvrđeno da je član Predsjedništva NiP-a Aljoša Čampara prelazio je državnu granicu BiH zajedno sa Alekandrom Mičićem zvanim Aco Makedonac u periodu dok je njegov brat, državni tužilac Dubravko Čampara, pokušavao prikriti Mičićevo krivično djelo pokušaj ubistva.

Da je protiv Dubravka Čampare u toku istraga pokazuje i dokument u prilogu. Naime, SIPA je od svih notarskih kancelarija zatražila podatke o imovini porodice Čampara i njihovih saradnika, piše Istraga.ba.

- Državna agencija za istrage i zaštitu postupa po naredbi Tužilaštva BiH od 7.11.2025. godine, u vezi istrage koja se provodi protiv Dubravka Čampare i Vahdina Munjića zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Povreda tajnosti posupka - navedeno je u aktu Državne agencije za istrage i zaštitte BiH (SIPA).