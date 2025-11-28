Oglasio se MUP HNK o podmetanju požara na službeno vozilo koje koristi Kordić

Policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjela kriminalističke policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Mostar, uspješno su rasvijetlili slučaj podmetanja požara na službeno putničko motorno vozilo Grada Mostara, a događaj se odvio 26.novembra 2025. godine u Mostaru.

Intenzivnim, stručnim i operativnim kriminalističkim istraživanjem, policijski službenici utvrdili su da se u izvršenje kaznenog djela dovodi osoba inicijala D.B.B. (1994), koja je lišena slobode od strane policijskih službenika Policijske uprave Mostar, Odjela kriminalističke policije, u koordinaciji s policijskim službenicima Policijske stanice Mostar – Centar.

Zbog hitnosti postupanja, pod nadzorom postupajućeg tužitelja Kantonalnog tužilaštva Mostar, a na temelju usmene naredbe Općinskog suda u Mostaru, izvršen je pretres stambenih i pomoćnih prostorija te putničkog motornog vozila koje koristi osumnjičeni.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno izuzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi u kaznenom postupku.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog bit će podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu Mostar zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela „ Izazivanje opće opasnosti“ iz čl. 323. KZ F BiH u stjecaju s KD „Oštećenje tuđe stvari“ iz čl. 293. istog zakona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja poduzimati sve zakonom predviđene mjere u cilju zaštite građana i njihove imovine, potvrđujući time učinkovit, operativan i profesionalan rad policijskih službenika u interesu sigurnosti zajednice, saopćeno je iz MUP-a HNK.