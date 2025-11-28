Kordić je poznavao osumnjičenog za paljevinu službenog vozila Grada Mostara: Poznato ko je počinilac

Policija MUP-a HNK uhapsila je jednu osobu inicijala D. B. B. (1994) zbog sumnje da je učestvovala u podmetanju požara na službenom putničkom vozilu Grada Mostara, zapaljenom 26. novembra 2025. godine. Slučaj su rasvijetlili policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjela kriminalističke policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilašva Mostar, saopćeno je iz MUP-a HNK. Hercegovina.info neslužbeno saznaje da se radi o Danijelu Bartuloviću, muay thai borcu i bivšem vatrogascu.

Bartulović i Kordić . Screenshot Bartulović i Kordić . Screenshot

Prema navodima policije, u koordiniranoj akciji Policijske uprave Mostar i Policijske stanice Mostar – Centar, osumnjičeni je uhapšen, a po nalogu tužitelja izvršen je pretres stambenih i pomoćnih prostorija, kao i vozila koje koristi. Izuzeti su predmeti za koje istražitelji smatraju da mogu poslužiti kao dokazni materijal. Kako saznaje Hercegovina.info, osoba inicijala D. B. B. javnosti je poznata kao mostarski borac u tajlandskom boksu. Prema ranijim objavama, bio je učesnik velikih međunarodnih muay-thai događaja te je sudjelovao na konferencijama i prijemima kod vodećih političkih dužnosnika.