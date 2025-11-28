Oglasio se Kordić nakon saznanja ko je počinilac paljevine automobila: Bio je dio delegacije koju sam primio

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se nakon saopćenja MUP-a HNK, koji su naveli da je jedna osoba uhapšena, a koja se dovodi u vezu s paljevinom službenog vozila Grada Mostara koje je koristio Kordić.

- Želim zahvaliti Policijskoj upravi Mostar na brzoj i efikasnoj reakciji u otkrivanju osumnjičenog za paljevinu službenog vozila koje sam koristio. Profesionalizam i angažman policije pokazali su, i svakodnevno pokazuju, da je sigurnost građana apsolutni prioritet. Nadam se da će i ova brza reakcija obeshrabriti sve one koji razmišljaju o bilo kakvom protuzakonitom postupanju. Želim naglasiti da je osoba protiv koje se vodi istraga jednom ranije bila dio delegacije koju sam primio još 2022. godine, no nakon tog susreta nikada više nisam imao nikakav kontakt s njim – navodi Kordić na Facebooku.

Dodao je da u tom smislu, nema nikakve osnove za bilo kakvu pretpostavku o njegovoj povezanosti s ovim događajem.