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IZGORILO VOZILO GRADA

Oglasio se Kordić nakon saznanja ko je počinilac paljevine automobila: Bio je dio delegacije koju sam primio

Nadam se da će i ova brza reakcija obeshrabriti sve one koji razmišljaju o bilo kakvom protuzakonitom postupanju, kaže Kordić

Bartulović i Kordić. Screenshot

A. O.

28.11.2025

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se nakon saopćenja MUP-a HNK, koji su naveli da je jedna osoba uhapšena, a koja se dovodi u vezu s paljevinom službenog vozila Grada Mostara koje je koristio Kordić.

- Želim zahvaliti Policijskoj upravi Mostar na brzoj i efikasnoj reakciji u otkrivanju osumnjičenog za paljevinu službenog vozila koje sam koristio. Profesionalizam i angažman policije pokazali su, i svakodnevno pokazuju, da je sigurnost građana apsolutni prioritet. Nadam se da će i ova brza reakcija obeshrabriti sve one koji razmišljaju o bilo kakvom protuzakonitom postupanju. Želim naglasiti da je osoba protiv koje se vodi istraga jednom ranije bila dio delegacije koju sam primio još 2022. godine, no nakon tog susreta nikada više nisam imao nikakav kontakt s njim – navodi Kordić na Facebooku.

Dodao je da u tom smislu, nema nikakve osnove za bilo kakvu pretpostavku o njegovoj povezanosti s ovim događajem.

- S obzirom na to da osumnjičeni danas daje iskaz pred Tužiteljstvom uz prisustvo odvjetnika, u ovoj fazi ne želim prejudicirati ishod postupka. Očekujem da će Tužiteljstvo i nadležne institucije temeljito razjasniti sve okolnosti, a javnost i medije ćemo pravovremeno obavijestiti o daljnjem tijeku slučaja. Uz još jednu iskrenu zahvalu nadležnim institucijama, nastavljamo raditi predano i odgovorno u interesu Mostara. Istodobno molim sve medije da, prilikom informiranja javnosti, vode računa o profesionalnom i provjerenom izvještavanju kako bi se izbjeglo širenje netočnih informacija i moguće obmanjivanje javnosti – zaključio je Kordić. 

Podsjetimo, radi se o Danijelu Bartuloviću, muay thai borcu i bivšem vatrogascu.

# MUP HNK
# VOZILO
# PALJEVINA
# MARIO KORDIĆ
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