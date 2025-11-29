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ZATRAŽILO TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor za Amara Bibera koji je pucao na Alipašinom Polju u muškarca

Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede

Pucnjava se desila na Alipašinom Polju. Avaz

A. O.

29.11.2025

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Amaru Biberu koji se sumnjiči za pucnjavu na Alipašinom polju.

Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede. 

Pritvor osumnjičenom Biberu predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

# PRITVOR
# ALIPAŠINO POLJE
# AMAR BIBER
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