Predložen pritvor za Amara Bibera koji je pucao na Alipašinom Polju u muškarca

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Amaru Biberu koji se sumnjiči za pucnjavu na Alipašinom polju.
Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede.
ZATRAŽILO TUŽILAŠTVO KS
Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede
Pucnjava se desila na Alipašinom Polju. Avaz
Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Amaru Biberu koji se sumnjiči za pucnjavu na Alipašinom polju.
Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede.
Pritvor osumnjičenom Biberu predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.
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