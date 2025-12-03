Podignuta optužnica za ubistvo: Automobil prali poslije zločina, pare podijelili na tri dijela

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv Armina M. (24) zbog sumnje da je 13. juna u mjestu Tuzinje, iz koristoljublja i na podmukao način, ubio Muriza K. (24).

Optužnicom su obuhvaćeni i Denis H. (32) i Adis Z. (20) zbog krivičnog djela pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela, objavljeno je na sajtu tog tužilaštva, piše Republika.

Protiv Armina M. optužnica je predata sudu na potvrđivanje, a na teret mu je stavljeno krivično djelo teško ubistvo iz koristoljublja i na podmukao način.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije je nakon hapšenja saopćilo da je A. M. 13. juna ove godine, u večernjim satima, čvrstim predmetom usmrtio 24-godišnjeg mladića u mjestu Tuzinje, a zatim angažovao D. H. (32) i A. Z. (20) da tijelo uklone i sakriju.

Beogradski mediji su neposredno nakon ubistva pisali da je Muriz K. neposredno prije ubistva prodao ovnove i zaradio oko 60.000 eura, kao i da mu je osumnjičeni Armin M. dugovao novac.

Prema navodima iz istrage, Armin M. je 13. juna pod izgovorom dogovora o prodaji stoke namamio Kurtanovića na sastanak. Nakon što mu je obećao isplatu starog duga, zadobio je njegovo povjerenje. Njih dvojica su se najprije sastali u mjestu Bioci, a zatim i kod pumpe na Karajukića Bunaru, gdje je Armin M. navodno metalnom šipkom usmrtio mladića i tijelo sakrio u prtljažnik automobila.

U pokušaju da prikrije zločin, Armin M. je angažovao veterinara D. H., kojem je ponudio novac da mu pomogne da ukloni tijelo. Ubrzo im se pridružio i A. Z. iz Kladnice, koji je obezbijedio alat za zakopavanje. Tijelo su sakrili u šumi kod Jevika, a potom je Armin M. odvezao automobil na detaljno pranje u Ivanjicu kako bi uklonio tragove krvi.