Akcija Granične policije BiH i MUP-a USK: Razbijanje organiziranih kriminalnih grupa i krijumčarskih lanaca

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nastavljaju aktivnosti na otkrivanju počinilaca krivičnih djela Organizirani kriminal iz člana 242. Krivičnog zakona Federacije BiH, Otmica iz člana 180. Krivičnog zakona FBiH, Iznuda iz člana 295. Krivičnog zakona FBiH, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona FBiH, te identifikaciji organizatora i drugih osoba uključenih u vršenje krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH Krijumčarenje osoba član 189., a sve s ciljem razbijanja organiziranih kriminalnih grupa i krijumčarskih lanaca čiji pripadnici djeluju na širem području Zapadnog Balkana.

Ove aktivnosti su realizirane danas u okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva Stabandža, u kojoj su, uz pripadnike Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, učestvovale i druge nadležne institucije i agencije, i to na području općine Velika Kladuša, lokaliteti mjesta Gradina, Grljevac, Zborište (Crkvina) i Stabandža (Kekići).

Uoči same operativne akcije pripadnici Granične policije BiH su u proteklih mjesec dana na području graničnog pojasa općine Velika Kladuša provodili kontinuirane aktivnosti s ciljem lociranja i identificiranja navedenih pripadnika organiziranih kriminalnih grupa.

Ovo su kontinuirane preventivno-represivne aktivnosti koje Granična policija BiH provodi u posljednjih nekoliko mjeseci, kako samostalno tako i u saradnji sa drugim agencijama za provođenje zakona.

Tokom provođenja operativne akcije Granična policija BiH koristila je raspoloživu opremu za pregled i pretragu terena, nadzor granice (dvogledi, termalne kamere, dronovi i dr.) te opremu za kontrolu vozila i kontrolu osoba. U realizaciji ovih aktivnosti učestvovalo je oko 90 policijskih službenika Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, saopćeno je iz GP BiH.