Duško Tomić za "Avaz" nakon potvrđivanja optužnice protiv Faće: Svi se digli na stranu vlasti, jer ih je ugrozio kritikama

Nakon što je Općinski sud u Sarajevu potvrdio otpužnicu protiv Amira Pašića Faće, zbog prijetnji upućenih Ajdinu Brkoviću, kontaktirali smo njegovog advokata Duška Tomića koji je poručio da to nisu ozbiljne prijetnje.

Prijetnja je glasila „Gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi“.

- Naravno da je to sada sipanje sa svih strana da Faću što duže u pritvoru i da ga drže izvan grada i slobode. Nema uslovne prijetnje. Dakle nije krivično djelo ako ja kažem „Kad te vidim prvi put ubit ću te“, to nije ozbiljna prijetnja ili „Ako mi budeš dirao dijete, ubit ću te“. To nisu ozbiljne prijetnje i ne mogu biti uslovljene prijetnje. Samim time nema krivičnog djela. Ovo je dokaz da su se sada svi digli orijentirano na stranu vlasti, jer je Faćo ugrozio vlast sa svojim javnim kritikovanjem vlasti i sada, neće me iznenaditi da mu oni podignu 10-15 optužnica. To je dokaz da je Tužilastvo i policija naravno radila sa vlašću jedinstveno i onaj koji kritikuje njih doživljava to, tako da meni nije iznenađenje i očekujem ko zna koliko još optužnica za prijetnje. Ovo nije ozbiljna prijetnja jer je uslovljeno „Ako te vidim prvi put, ubit ću te“, a šta ako ga nikad ne vidi?! To nije biće krivičnog djela – kazao je Tomić za „Avaz“.