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KODNI NAZIV "BLOK"

Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba, pronađen skank i dva telefona

Isti dan je na području Cazina pretresen stan i pomoćni objekti koje koristi predmetno lice

Akcija SIPA-e. SIPA (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

A. O.

24.12.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su u okviru operativne akcije kodnog naziva „BLOK“, na Međunarodnom graničnom prijelazu Izačić, na osnovu naredbe dežurnog sudije Suda Bosne i Hercegovine i uz saglasnost dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije, nakon zaustavljanja i kontrole na navedenom graničnom prijelazu, izvršili pretres jednog lica kao i putničkog motornog vozila koji koristi to lice.

Prilikom pretresa policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli dva kilograma zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „skank“, te dva mobilna telefona.

Isti dan je na području Cazina pretresen stan i pomoćni objekti koje koristi predmetno lice.

Po okončanju pretresa lice je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlašteni promet opojnim drogama“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nad predmetnim licem je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će na dalje postupanje biti predato Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz SIPA-e.

Operativna akcije “Blok” realizovana je u saradnja sa policijskim službenicima Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

# PRETRES
# SIPA
# AKCIJA BLOK
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