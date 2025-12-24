Na graničnim prijelazima otkrivene 24 osobe koje su potraživali sudovi i policijske agencije

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine su na graničnim prijelazima u proteklih pet dana 2025. godine prilikom graničnih provjera otkrili 24 osobe koje su potraživali sudovi i policijske agencije.

Prije svega, pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Aerodrom Sarajevo, 24. decembra 2025. godine, lišili su slobode D.M. (1997.), državljanina BiH. Graničnim provjerama je utvrđeno da ga Osnovni sud u Zvorniku potražuje radi izdržavanja kazne zatvora, Na Međunarodni aerodrom Sarajevo je stigao letom iz Beča i u toku dana bit će predat nadležnom organu. Dan ranije, 23. decembra 2025., na letu iz Istanbula, lišen je slobode S.I. (1996.). Utvrđeno je da Općinski sud u Zavidovićima potražuje ovog bh. državljanina zbog krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Predat je službenicima Centra sudske policije u Kantonu Sarajevo. Uz navedeno, 22. decembra 2025., na letu za Keln, pripadnici iste jedinice su lišili slobode E.B. (1994.) jer je utvrđeno da ga Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo potražuje zbog krivičnog djela Nasilje u obitelji. Bh. državljanina je predat službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Dan ranije, 21. decembra 2025., pripadnici Jedinice GPBiH Aerodrom Sarajevo su lišili slobode L.K. (1997.) jer je utvrđeno da je MUP Kantona Sarajevo raspisao potragu za njom zbog krivičnih djela Silovanje i Teška krađa. Državljanka BiH je kontrolirana prilikom pasoške kontrole na letu za Frankfurt te predata službenicima Centra sudske policije u Kantonu Sarajevo. Prethodno, 19. decembra 2025., pripadnici ove jedinice su, na letu iz Frankfurta, lišili slobode A.H. (1980.), nakon što je ustanovljeno da ga Osnovni sud u Sokocu potražuje zbog krivičnog djela Teška krađa. Bh. državljanin je predat službenicima Okružnog centra sudske policije Istočno Sarajevo. Također, 19. decembra 2025., pripadnici ove jedinice su lišili slobode bh. državljanku, N.B. (1994.). Provjerama je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona raspisalo potragu za njom zbog krivičnog djela Prevara. Na Međunarodni aerodrom Sarajevo je stigla letom iz Ciriha i predata službenicima MUP-a Kantona Sarajevo.

Pripadnici Jedinice GPBiH Gradiška, 23. decembra 2025., lišili su slobode dvojicu državljana BiH na ulasku u BiH na prijelazu Gradiška. Za osobu inicijala A.Š. (1988.) je ustanovljeno da je MUP Kantona Sarajevo raspisao potragu zbog krivičnog djela Krivotvorenje isprave. Za osobu inicijala M.Ć. (1985.) je utvrđeno da je MUP Kantona Sarajevo raspisao potragu zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti. Obojica su predata službenicima MUP-a Kantona Sarajevo. Dan ranije, 22. decembra 2025., pripadnici iste jedinice su lišili slobode A.M. (2007.) prilikom ulaska u našu zemlju na prijelazu Gradina. Provjerama je utvrđeno da je Policijska stanica Novi Grad raspisala potragu za njom zbog krivičnog djela Krađa. Državljanka Republike Slovenije je predata službenicima Policijske stanice Novi Grad. Uz navedeno, 21. decembra 2025., lišena je slobode E.I. (1984.) jer je ustanovljeno da je Općinski sud u Travniku potražuje zbog krivičnog djela Krađa. Državljanka Republike Hrvatske je kontrolirana na ulasku u BiH na prijelazu Gradiška i predata službenicima Centra sudske policije u Posavskom kantonu. Istoga dana, na ulasku u našu zemlju na prijelazu Gradina lišen je slobode B.M. (1996.). Pripadnici Jedinice GPBiH Gradiška su provjerama utvrdili da ga potražuje Osnovni sud u Prijedoru zbog krivičnog djela Ugrožavanje javnog prometa. Državljanin BiH je predat službenicima Okružnog centra sudske policije Prijedor. Uz navedeno, na ulasku u BiH na prijelazu Gradina, 20. decembra 2025., lišen je slobode S.R. (1982.) jer ga potražuje Općinski sud u Sarajevu zbog krivičnog djela Prevara. Bh. državljanin je predat službenicima Centra sudske policije u Posavskom kantonu. Također, 18. decembra 2025., pripadnici Jedinice GPBiH Gradiška su lišili slobode bh. državljanina, D.M. (1994.). Utvrđeno je da je Policijska uprava Prijedor raspisala potragu za njim zbog krivičnog djela Silovanje. Kontroliran je na ulasku u BiH na prijelazu Gradina te predat službenicima Policijske uprave Prijedor.

Pripadnici Jedinice GPBiH Izačić, 23. decembra 2025., predali su R.Č. (2001.) službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), nakon što je utvrđeno da ga spomenuta policijska agencija potražuje zbog krivičnog djela Neovlašten promet opojnim drogama. Državljanin BiH je kontroliran na ulasku u BiH na prijelazu Izačić.

Istoga dana, pripadnici Jedinice GPBiH Orašje su lišili slobode M.D. (1979.) jer je utvrđeno da ga Osnovni sud u Zvorniku potražuje radi izdržavanja kazne zatvora. Bh. državljanin je kontroliran na ulasku u našu zemlju na prijelazu Orašje te predat službenicima Okružnog centra sudske policije Bijeljina. Dan ranije, 22. decembra 2025., lišen je slobode I.H. (1972.) jer je utvrđeno da je MUP Tuzlanskog kantona raspisao potragu za njim zbog krivičnog djela Nasilje u obitelji. Državljanin BiH je predat službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Također, na ulasku u BiH na prijelazu Orašje, 21. decembra 2025., lišen je slobode B.L. (1974.). Provjerama je utvrđeno da ga Osnovni sud u Bijeljini potražuje zbog krivičnog djela Utaja poreza i doprinosa. Bh. državljanin je predat službenicima Okružnog centra sudske policije Bijeljina.

Pripadnici Jedinice GPBiH Dobrljin, 22. decembra 2025., lišili su slobode K.M. (2000.) na ulasku u našu zemlju na prijelazu Novi Grad. Ustanovljeno je da ga Osnovni sud u Zvorniku potražuje radi izdržavanja kazne zatvora. Bh. državljanin je predat službenicima Okružnog centra sudske policije Prijedor.

Pripadnici Jedinice GPBiH Aerodrom Banja Luka, 22. decembra 2025., lišili su slobode A.K. (1972.), nakon što je utvrđeno da je Policijska uprava Trebinje raspisala potragu za njim zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti. Državljanin BiH je predat službenicima Policijske uprave Banja Luka.

Dan ranije, 21. decembra 2025., pripadnici Jedinice GPBiH Bijeljina su lišili slobode A.K. (1989.) jer je utvrđeno da je Policijska uprava Banja Luka raspisala potragu za njim zbog krivičnog djela Krivotvorenje isprave. Državljanin Republike Srbije i BiH je kontroliran na ulasku u našu zemlju na prijelazu Rača te predat službenicima Okružnog centra sudske policije Banja Luka. Istoga dana, na prijelazu Popovi na ulasku u BiH, lišen je slobode M.S. (1989.). Utvrđeno je da je Policijska uprava Bijeljina raspisala potragu za ovim bh. državljaninom zbog krivičnog djela Izbjegavanje davanja izdržavanja. Predat je službenicima Policijske uprave Bijeljina.

Pripadnici Jedinice GPBiH Gorica su 20. decembra 2025., lišili slobode E.R. (1988.), nakon što je utvrđeno da je MUP Kantona Sarajevo raspisao potragu za njim zbog krivičnog djela Prevara. Bh. državljanin je kontroliran na izlasku iz BiH na prijelazu Gorica te predat službenicima MUP-a Kantona Sarajevo.

Istoga dana, pripadnici Jedinice GPBiH Brčko su lišili slobode P.M. (2008.) jer je utvrđeno da je MUP Republike Srpske raspisao potragu za njim zbog krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Državljanin Republike Srbije je kontroliran na ulasku u BiH na prijelazu Brčko i predat službenicima MUP-a Republike Srpske.

Pripadnici Jedinice GPBiH Aerodrom Tuzla, 19. decembra 2025., na letu iz Mastrihta, lišili su slobode D.S. (1997.). Utvrđeno je da Osnovni sud u Vlasenici potražuje ovog bh. državljanina radi izdržavanja kazne zatvora. Predat je službenicima Okružnog centra sudske policije Istočno Sarajevo.