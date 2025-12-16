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GRANIČNA POLICIJA BIH

Kome ovo treba: Nakon lažne dojave o bombi normaliziran rad Aerodroma Sarajevo

Pripadnici Granične policije BiH, u suradnji s drugim nadležnim službama na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, obavili su detaljne kontradiverzione preglede

Aerodrom Sarajevo. Fena

FENA

16.12.2025

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo zaprimljena je anonimna dojava o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi, za koju je nakon provedenih sigurnosnih provjera utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi, priopćila je Granična policija Bosne i Hercegovine.

Po prijemu dojave, nadležne službe, uključujući Graničnu policiju BiH, u skladu s važećim sigurnosnim protokolima i propisanim procedurama, provele su sve potrebne aktivnosti radi zaštite putnika, zaposlenika aerodroma i drugih prisutnih osoba. Preventivno je izvršena djelomična evakuacija određenih prostorija te je aktiviran plan postupanja u slučaju dojave o postavljanju ili pronalasku eksplozivne naprave.

Pripadnici Granične policije BiH, u suradnji s drugim nadležnim službama na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, obavili su detaljne kontradiverzione preglede objekata, prostorija i prostora aerodroma, uz provođenje mjera pojačanog osiguranja i privremeno ograničenje pristupa pojedinim dijelovima.

Nakon završetka sigurnosnih provjera utvrđeno je da ne postoji nikakav vid ugrožavanja sigurnosti te da se radi o lažnoj dojavi. Nadležne službe će, u skladu sa zakonom, provesti istragu radi utvrđivanja identiteta i odgovornosti osobe ili osoba koje su uputile lažnu dojavu, navodi se priopćenje.

Zbog provedenih sigurnosnih aktivnosti aerodromski promet se u određenom razdoblju odvijao uz manja ograničenja i moguće zastoje u realizaciji letova, nakon čega je rad Međunarodnog aerodroma Sarajevo u potpunosti normaliziran.

# GRANIČNA POLICIJA BIH
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