Akcija MUP-a TK: U pretresima oduzeto oko 14 kilograma opojne droge

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) i policijskih uprava/stanica su u vremenskom peiroodu od 22. do 24.12.2025. godine, na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajući po naredbama nadležnih općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, izvršili pretresanje lica, putničkih motornih vozila, te stambenih i drugih prostorija koja koriste lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresanja na području Lukavca, Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Banovića i Živinica pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: ukupno 16 pvc. pakovanja sa sadržajem bijele materije koje svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 8 pvc. pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, tri digitalne vage za precizno mjerenje, 36 tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, mobilni telefon, određena količina sjemenki koje svojim izgledom aosciraju na sjemenke opojne droge "Cannabis", putničko motorno vozilo koje je korišteno kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, te drugi predmeti koji mogu se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga i drugim krivičnim djelima. Preliminarnim vaganjem oduzetih materija utvrđeno je da se radi o ukupnoj količini od oko 14,5 kilograma, od čega preko 10 kg bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Amfetamin speed" i preko 4 kilograma biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Cannabis".