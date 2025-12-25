Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMA UHAPŠENIH

Akcija MUP-a TK: U pretresima oduzeto oko 14 kilograma opojne droge

Privremeno oduzete materije biće predmeti vještačenja

Zaplijenjena droga. MUP TK

Dž. M.

25.12.2025

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) i policijskih uprava/stanica su u vremenskom peiroodu od 22. do 24.12.2025. godine, na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajući po naredbama nadležnih općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, izvršili pretresanje lica, putničkih motornih vozila, te stambenih i drugih prostorija koja koriste lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresanja na području Lukavca, Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Banovića i Živinica pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: ukupno 16 pvc. pakovanja sa sadržajem bijele materije koje svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 8 pvc. pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, tri digitalne vage za precizno mjerenje, 36 tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, mobilni telefon, određena količina sjemenki koje svojim izgledom aosciraju na sjemenke opojne droge "Cannabis", putničko motorno vozilo koje je korišteno kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, te drugi predmeti koji mogu se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga i drugim krivičnim djelima. Preliminarnim vaganjem oduzetih materija utvrđeno je da se radi o ukupnoj količini od oko 14,5 kilograma, od čega preko 10 kg bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Amfetamin speed" i preko 4 kilograma biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Cannabis".

Predmeti vještačenja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2

Privremeno oduzete materije biće predmeti vještačenja, te će protiv lica obuhvaćenih navedenim pretresima, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni adekvatni izvještaji sa dokazima.

U okviru istrage, po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, dva lica su lišena slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te su isti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, dok se treće lice obuhvaćeno gore navedenim pretresima već nalazi u pritvoru zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

# MUP TK
# PRETRES
# OPOJNE DROGE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.