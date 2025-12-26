Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Miće Olovića za ratni zločin nad Bošnjacima

Sud Bosne i Hercegovine 16.12.2025. potvrdio je optužnicu u predmetu Mićo Olović, koja optuženog Miću Olovića tereti da je, radnjama opisanim u optužnici, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa istim članom tačka e) i tačka i), te u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti za zločine počinjene u periodu od početka mjeseca maja 1992. godine pa do sredine augusta 1992. godine, tokom agresije na BiH.

- U toku oružanog sukoba između Teritorijalne odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Vojske Republike Srpske i Policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije Policije Republike Srpske sa jedne strane i Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije Armije Republike Bosne i Hercegovine sa druge strane, postupajući suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih žrtava oružanih sukoba, a u okviru širokog i sistematičnog napada VRS i Policije Republike Srpske na civilno muslimansko stanovništvo općine Foča - navedeno je u optužnici.

U optužnici se dodaje da je kao pripadnik Policije Republike Srpske, u svojstvu komandira staničnog odjeljenja Miljevina, SJB Foča, kao nadređeni svim aktivnim i rezervnim policajcima staničnog odjeljenja Miljevina, aktivno učestvovao u napadu na način da je planirao, izvršio, naredio i poticao progon civilnog bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj, vjerskoj i etničkoj osnovi i to, protupravnim zatvaranjem, prisilnim nestankom i nečovječnim djelima u cilju nanošenja velike patnje civilima.