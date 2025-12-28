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STRADAO NA LICU MJESTA

Teška nesreća na sjeveru BiH: Poginula jedna osoba, četiri povrijeđene

Uviđaj su obavili policijski službenici, a njime je rukovodio dežurni tužilac

Saobraćajna nesreća. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

S. S.

28.12.2025

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na magistralnom putu na području Modriče poginuo je muškarac S. P., saopćeno je iz Policijske uprave Doboj.

Nesreća se dogodila oko 2.20 sati.

U njoj su učestvovala dva automobila marke Volkswagen. Jednim vozilom upravljao je D. T., dok su se na mjestu suvozača nalazio J. V. i putnik S. P., svi iz Modriče. Drugim vozilom upravljao je S. S. iz Modriče, a na mjestu suvozača nalazio se Lj. S., također iz Modriče.

– U ovoj saobraćajnoj nesreći putnik S. P. smrtno je stradao na licu mjesta, dok su ostale osobe zadobile tjelesne povrede – navode iz Policijske uprave Doboj.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Modriča, a njime je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

# MUP RS
# PU DOBOJ
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