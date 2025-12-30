Nakon što je Vrhovni sud FBiH ukinuo presudu: Samir Novalija ponovo na optuženičkoj klupi

Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine početkom decembra 2025. godine ukinuo presudu Samiru Novaliji za krivično djelo ubistvo, poslije prihvatanja žalbe odbrane i predmet vratio Kantonalnom sudu Sarajevo na ponovno suđenje, jučer je održano ročište u ovom predmetnom postupku.
U sudnici u Kantonalnom sudu u Sarajevu prisustvovali su, između ostalih, Novalija i njegov advokat Izet Baždarević.
Provođenje dokaza
- To će biti sada iznova vođen postupak, tako je po zakonu. Prošlo je dosta vremena i krenut će sada, a sljedeće ročište je zakazano 9. januara, u petak, u 9 sati. Danas smo se samo dogovorili kako i šta, da iznova počinje suđenje. Sve što je napisao Vrhovni sud mora iznova da se provede, sve što je u prvom stepenu odbio Kantonalni sud da provede i dokaze koje je polagala odbrana, Vrhovni sud nalaže da je sve te dokaze trebalo provesti i sad ovo Vijeće mora sve te dokaze provesti – kazao je za „Dnevni avaz“ jučer advokat Izet Baždarević.
Podsjetimo, Novaliji se na teret stavlja krivično djelo ubistvo sarajevskog zlatara Esada Šatare (76), koje se desilo 18. avgusta 2023. godine u njegovom stanu u ulici Čemerlina, na području općine Stari Grad Sarajevo. Kantonalni sud u Sarajevu, 8. aprila 2025. godine, izrekao je prvostepenu presudu kojom je Samir Novalija bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog ubistva, nakon čega je Baždarević uložio žalbu na tu presudu. Vrhovni sud FBiH je prihvatio sve žalbene navode i vratio predmet Kantonalnom sudu na ponovno suđenje.
Barutne čestice
Baždarević je istakao kako još nije utvrđeno ko je lišio života oštećenog.
- Njih je najmanje troje bilo u toj kući kad je oštećeni lišen života. Pronađene su barutne čestice na sve te tri osobe – kazao nam je Baždarević.
Novalija je smješten u Kazneno-popravnom zavodu u Zenici.
Navodi optužnice
Prema ranijim navodima iz optužnice, Šatara i Novalija su konzumirali alkohol 18. avgusta, te kada je zlatar otišao u kupatilo, Novalija je uzeo njegov pištolj „Glock“ koji je stajao na stolu.
Novalija je, kako je navedeno u optužnici, Šatari pucao u glavu, a zatim je uzeo ključeve Passata austrijskih oznaka i oružni list za pištolj.
Zaključao je stan i Šatarinim Passatom se odvezao s mjesta zločina. Uhapšen je 21. avgusta u Visokom. Prilikom hapšenja kod njega je pronađena kesica amfetamina.