Nakon što je Vrhovni sud FBiH ukinuo presudu: Samir Novalija ponovo na optuženičkoj klupi

Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine početkom decembra 2025. godine ukinuo presudu Samiru Novaliji za krivično djelo ubistvo, poslije prihvatanja žalbe odbrane i predmet vratio Kantonalnom sudu Sarajevo na ponovno suđenje, jučer je održano ročište u ovom predmetnom postupku.

U sudnici u Kantonalnom sudu u Sarajevu prisustvovali su, između ostalih, Novalija i njegov advokat Izet Baždarević.

Provođenje dokaza

- To će biti sada iznova vođen postupak, tako je po zakonu. Prošlo je dosta vremena i krenut će sada, a sljedeće ročište je zakazano 9. januara, u petak, u 9 sati. Danas smo se samo dogovorili kako i šta, da iznova počinje suđenje. Sve što je napisao Vrhovni sud mora iznova da se provede, sve što je u prvom stepenu odbio Kantonalni sud da provede i dokaze koje je polagala odbrana, Vrhovni sud nalaže da je sve te dokaze trebalo provesti i sad ovo Vijeće mora sve te dokaze provesti – kazao je za „Dnevni avaz“ jučer advokat Izet Baždarević.