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VRHOVNI SUD FBIH

Odbijene žalbe odbrane: Ostaju na snazi mjere zabrane obavljanja dužnosti Rameziću i članovi NO Aerodroma

Nakon što su Saninu Rameziću izrečene mjere zabrane, dosadašnji član Uprave Aerodroma Amadeo Mandić privremeno upravlja ovim preduzećem do izbora novog direktora

Sanin Ramezić. Facebook

S. S.

24.12.2025

Vrhovni sud FBiH odbio žalbe odbrane u predmetu Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Podsjećamo, sada već bivšem vršiocu dužnosti Saninu Rameziću (NiP) i članovima Nadzornog odbora Benjaminu Mešaku, Adnanu Mahmutoviću i Žanu Matiću su izrečene mjere zabrane obavljanja dužnosti.

Ove mjere je ranije odredio Vrhovni sud FBiH na prijedlog Federalnog POSKOK-a.

Nakon što su Saninu Rameziću izrečene mjere zabrane, dosadašnji član Uprave Aerodroma Amadeo Mandić privremeno upravlja ovim preduzećem do izbora novog direktora.

I dalje je obezglavljen Nadzorni odbor, s obzirom da tri od pet članova su pod mjerama zabrane, pa oni nemaju kvorum za odlučivanje.

Istraga se vodi zbog izmjena statuta za koje se sumnja da su rađene kako bi se pogodovalo Saninu Rameziću da bude izabran na puni mandat, iako on za to nije ispunjavao uslove.

# VRHOVNI SUD FBIH
# POSKOK
# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# SANIN RAMEZIĆ
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