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OPASNA IGRA

Petardama povrijeđeno 14 dječaka, sedam hospitalizirano

Kod pojedinih su prsti nepovratno izgubljeni

Petarde. Facebook

FENA

8.1.2026

Sedam dječaka s teškim povredama šaka zadobijenim eksplozijom petardi hospitalizirano je u periodu od novogodišnje noći do srijede navečer u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, dok je isti broj dječaka zbrinut ambulantno, izjavio je pomoćnik ravnatelja Klinike za dječiju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju Dragoljub Živanović.

Prema njegovim riječima, sva djeca primljena na bolničko liječenje imaju ozbiljne povrede jedne ili obje šake, a kod pojedinih su prsti nepovratno izgubljeni. Sve povrede nastale su kao posljedica eksplozije petarde u ruci, prenosi Beta.

Živanović je istakao da je, uprkos višekratnim apelima ljekara da se djeci ne kupuju petarde, ove godine zabilježen veći broj povrijeđene djece nego prethodnih godina. Dodao je da su dječaci koji su stradali u dobi od devet do 17 godina.

# SRBIJA
# NIŠ
# PETARDE
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