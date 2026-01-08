Uhapšen vozač u Doboju: Vozio drogiran, imao 21.013 KM neplaćenih kazni

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 uhapsili su K. K. iz Gradačca nakon što je utvrđeno da je pod utjecajem droge upravljao vozilom. Naknadnom kontrolom policija je utvrdila da je vozač imao dug od 21.013 KM zbog neplaćenih kazni.

Kontrolom i testiranjem na prisustvo opojnih droga u organizmu utvrđeno je da je bio pozitivan na amfetamin.

- Izvršenim uvidom u registar novčanih kazni utvrđeno je da isti ima dug u iznosu od 21.013 KM, te je zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, imajući u vidu da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, putničko vozilo privremeno oduzeto - saopćili su iz Policijske uprave Doboj.

Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.