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RAZBOJNIŠTVO

Jedan brat u pritvoru, drugi mrtav: Pljačkaš zlatare u Kalesiji još nije uhvaćen

Pripadnici Uprave policije vrše istragu, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Treći pljačkas zlatare u Kalesiji još nije uhapšen. Avaz kolaž / Screenshot

Piše: Amila Ovčina

10.1.2026

Braća Matija i Velemir Gordeljević zajedno s još jednim muškarcem počinili su filmsku pljačku zlatare 19. novembra 2025. godine u Kalesiji, a treći, za sada nepoznati muškarac, prema informacijama „Dnevnog avaza“ i dalje je u bjekstvu.

Ova pljačka digla je Kalesiju na noge, te uznemirila javnost, jer se desila u jutarnjim satima, dok su građani imali poslovne obaveze, a djeca išla u školu. Pljačka se dogodila oko 7.35 sati, u blizini zgrade Općinskog suda u Kalesiji. 

Policija tokom intervencije kada se dogodila pljačka. Infoplus / Facebook

Tamošnje mještane je uznemirilo što su počinioci otvorili vatru na policijske službenike.

Istraga u toku

Kako je za „Dnevni avaz“ u petak potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, istraga je još u toku, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

- Pripadnici Uprave policije vrše istragu, tako da je ona u toku i nema nikakvih značajnih promjena. Ukoliko bude bilo, mi ćemo se oglasiti – istakli su iz MUP-a TK za „Avaz“.

Zapaljen automobil

Tokom razmjene vatre teško je ranjen Matija Gordeljević, koji je ubrzo nakon pljačke preminuo.

Tijelo Matije Gordeljevića pronađeno u šumi. Avaz

Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gordeljević, izbacili su Matijino tijelo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo kojim su stigli na mjesto pljačke kasnije zapalili, kako bi uklonili tragove.

Pljačkaši su iz zlatare ukrali šest portala sa zlatom i manju količinu srebra.

Produžen pritvor

Velemira su uhapsili pripadnici specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona 26. novembra 2025. godine. On je lišen slobode na području Kalesije, gdje se krio.

Kako nam je jučer potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Velemiru je u decembru pritvor produžen za još dva mjeseca.

Velemir Gordeljević ispred zgrade Tužilaštva TK. A. Bešić / Avaz

Kako nam je jučer potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Velemiru je u decembru pritvor produžen za još dva mjeseca.

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