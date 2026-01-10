Jedan brat u pritvoru, drugi mrtav: Pljačkaš zlatare u Kalesiji još nije uhvaćen

Braća Matija i Velemir Gordeljević zajedno s još jednim muškarcem počinili su filmsku pljačku zlatare 19. novembra 2025. godine u Kalesiji, a treći, za sada nepoznati muškarac, prema informacijama „Dnevnog avaza“ i dalje je u bjekstvu. Ova pljačka digla je Kalesiju na noge, te uznemirila javnost, jer se desila u jutarnjim satima, dok su građani imali poslovne obaveze, a djeca išla u školu. Pljačka se dogodila oko 7.35 sati, u blizini zgrade Općinskog suda u Kalesiji.

Policija tokom intervencije kada se dogodila pljačka . Infoplus / Facebook Policija tokom intervencije kada se dogodila pljačka . Infoplus / Facebook

Tamošnje mještane je uznemirilo što su počinioci otvorili vatru na policijske službenike. Istraga u toku Kako je za „Dnevni avaz“ u petak potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, istraga je još u toku, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. - Pripadnici Uprave policije vrše istragu, tako da je ona u toku i nema nikakvih značajnih promjena. Ukoliko bude bilo, mi ćemo se oglasiti – istakli su iz MUP-a TK za „Avaz“. Zapaljen automobil Tokom razmjene vatre teško je ranjen Matija Gordeljević, koji je ubrzo nakon pljačke preminuo.

Tijelo Matije Gordeljevića pronađeno u šumi . Avaz Tijelo Matije Gordeljevića pronađeno u šumi . Avaz

Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gordeljević, izbacili su Matijino tijelo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo kojim su stigli na mjesto pljačke kasnije zapalili, kako bi uklonili tragove.

Pljačkaši su iz zlatare ukrali šest portala sa zlatom i manju količinu srebra. Produžen pritvor Velemira su uhapsili pripadnici specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona 26. novembra 2025. godine. On je lišen slobode na području Kalesije, gdje se krio. Kako nam je jučer potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Velemiru je u decembru pritvor produžen za još dva mjeseca.

Velemir Gordeljević ispred zgrade Tužilaštva TK . A. Bešić / Avaz Velemir Gordeljević ispred zgrade Tužilaštva TK . A. Bešić / Avaz