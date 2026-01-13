Novi detalji krvavog pira: Pucao na babu i djeda zbog dijela kuće koji su mu dugovali?

Maloljetnik koji je na Božić na Zvezdari pucao u babu i djeda, a potom i sebi u glavu, podlegao je povredama. Njegov otac, kome se na teret stavlja zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, brani se šutnjom.

Ocu je pritvor određen do 30 dana.

Tužilaštvo je taj prijedlog podnijelo nakon njegovog saslušanja, a sud ga je prihvatio. Pritvor mu je određen zbog straha od pokušaja bjekstva i uticanja na svjedoke. Novi detalj jeste da se ocu stavlja na teret da nije brinuo o sinovima.

Roditelji ih napustili

Baba i djed su zapravo brinuli o njemu i mlađem bratu jer su ih roditelji napustili još dok su bili mali.

Jelena Spasić, novinarka crne hronike, govorila je o najnovijim informacijama vezanim za ovaj slučaj: