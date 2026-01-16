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IZVRŠEN PRETRES

Uhapšene dvije osobe, pronađeno i oduzeto više od dva kilograma opojne droge

Materije koje asociraju na opojne droge, a koje su u konkretnom slučaju oduzete, biće predmet vještačenja

Opojna droga. MUP TK-a

Dž. M.

16.1.2026

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Policijske uprave Gradačac su dana 15.01.2026.godine na području grada Gradačca, poduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, te postupajući po naredbi za pretresanje Općinskog suda u Gradačcu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili pretresanje putničkog motornog vozila i lica koja su koristila vozilo, i to M.D. (1985) iz Brčko distrikta i A.G. (2002) iz Mionice, Gradačac. 

Tom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: 2 veća pvc pakovanja pravougaonog oblika sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu "Speed" za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji ukupne mase preko 2kg, 1 pvc kesa sa sadržajem zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu "Cannabis Sativa" za koju je preliminalrnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji ukupne mase preko 100 grama, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela.

Opojna droga. MUP TK-a

Materije koje asociraju na opojne droge, a koje su u konkretnom slučaju oduzete, biće predmet vještačenja radi korištenja u daljem dokaznom postupku.

Licima M.D. i A.G. je prema nalogu dežurnog kantonalnog tužioca oduzeta sloboda zbog sumnji da su počinili krivično djela iz člana 238 stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, te će isti nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj sa dokazima biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

# MUP TK
# PRETRES
# OPOJNA DROGA
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