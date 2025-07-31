Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KRIVIČNO DJELO

Pretres u Gračanici: Pronađeno 5 kilograma droge, uhapšen jedan muškarac

Policija je otkrila 86 tableta, također sumnjivih na drogu, dvije precizne vage, 200 komada puščane municije

Opojne droge. MUP TK-a

I. H.

31.7.2025

U opsežnoj akciji Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, usmjerenoj na suzbijanje trgovine i zloupotrebe opojnih droga, službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, zajedno s Jedinicom policije za specijalnu podršku, 30. jula izvršili su pretres objekata u Gračanici.

Pretres kuće

Na osnovu naredbe Općinskog suda u Gračanici i uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva TK, pretreseni su kuća i pomoćni objekti korisnika Dž. I. (1992), kao i vozilo i lica zatečena u objektu: A. D. (1995), A. B. (1990) i S. G. (1981), svi sa područja Gračanice.

Tom prilikom pronađeno je oko pet kilograma materije koja izgledom asocira na opojnu drogu – bijela praškasta i biljna supstanca.

Foto. MUP TK-a

Pored toga, policija je otkrila 86 tableta, također sumnjivih na drogu, dvije precizne vage, 200 komada puščane municije, te druge predmete koji će poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku.

Nakon kriminalističke obrade, slobode je lišen A. D. (1995), koji je, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat Kantonalnom tužilaštvu TK.

Sumnjiči se za neovlaštenu proizvodnju i promet droge.

Krivično djelo

Protiv A. D. se vodi postupak zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona FBiH – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.


# GRAČANICA
# TABLETE
# MUNICIJA
# OPOJNA DROGA
# VAGE
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.