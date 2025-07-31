Pretres u Gračanici: Pronađeno 5 kilograma droge, uhapšen jedan muškarac

U opsežnoj akciji Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, usmjerenoj na suzbijanje trgovine i zloupotrebe opojnih droga, službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, zajedno s Jedinicom policije za specijalnu podršku, 30. jula izvršili su pretres objekata u Gračanici.

Pretres kuće

Na osnovu naredbe Općinskog suda u Gračanici i uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva TK, pretreseni su kuća i pomoćni objekti korisnika Dž. I. (1992), kao i vozilo i lica zatečena u objektu: A. D. (1995), A. B. (1990) i S. G. (1981), svi sa područja Gračanice.

Tom prilikom pronađeno je oko pet kilograma materije koja izgledom asocira na opojnu drogu – bijela praškasta i biljna supstanca.