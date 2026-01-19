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VELIKI OBIM RADA

Ukupno 651 godina zatvora izrečena po optužnicama Tužilaštva KS u 2025. godini

U 2025. godini zaplijenjeno je 238 kg opojnih droga vrijednosti veće od 3 miliona KM

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Avaz

A. O.

19.1.2026

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je od 1. januara do 31. decembra 2025. godine zaprimilo 11.883 prijave, što potvrđuje veliki obim rada i kontinuiranu opterećenost tužilaštva tokom cijele godine. 

Tokom 2025. godine slobode su lišene 664 osobe za različita krivična djela. 

Tužioci ove pravosudne institucije postupali su u 563 pritvorska predmeta. Pritvor je određen prema 339 osoba. Mjere zabrane izrečene su prema 203 osobe, kao alternativa pritvoru, u cilju osiguranja nesmetanog vođenja krivičnih postupaka. U 2025. godini podignuto je 1.112 optužnica, čime je potvrđena intenzivna aktivnost u procesuiranju krivičnih djela i provođenju zakonskih nadležnosti. Tužioci su prisustvovali na 6.132 pretresa pred Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Po optužnicama Tužilaštva KS nadležni sudovi su tokom 2025. godine izrekli prvostepene ili pravosnažne presude u kojima su počinioce različitih krivičnih djela osudili na ukupno 651 godinu zatvora.

U 2025. godini zaplijenjeno je 238 kg opojnih droga vrijednosti veće od 3 miliona KM. I u ovoj godini ostvareni su konkretni finansijski efekti rada Tužilaštva. Trajno je oduzeto 999.670 KM nezakonito stečene imovine, dok je imovina u vrijednosti od 4.920.685 KM privremeno zamrznuta. Ovi podaci jasno ukazuju na kontinuiran i odgovoran rad Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u borbi protiv kriminala i sigurnosti građana u saradnji s policijskim i sudskim institucijama.

# PRITVOR
# OPTUŽNICE
# TUŽIOCI
# ZATVOR
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
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