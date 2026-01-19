Ukupno 651 godina zatvora izrečena po optužnicama Tužilaštva KS u 2025. godini

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je od 1. januara do 31. decembra 2025. godine zaprimilo 11.883 prijave, što potvrđuje veliki obim rada i kontinuiranu opterećenost tužilaštva tokom cijele godine.

Tokom 2025. godine slobode su lišene 664 osobe za različita krivična djela.

Tužioci ove pravosudne institucije postupali su u 563 pritvorska predmeta. Pritvor je određen prema 339 osoba. Mjere zabrane izrečene su prema 203 osobe, kao alternativa pritvoru, u cilju osiguranja nesmetanog vođenja krivičnih postupaka. U 2025. godini podignuto je 1.112 optužnica, čime je potvrđena intenzivna aktivnost u procesuiranju krivičnih djela i provođenju zakonskih nadležnosti. Tužioci su prisustvovali na 6.132 pretresa pred Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Po optužnicama Tužilaštva KS nadležni sudovi su tokom 2025. godine izrekli prvostepene ili pravosnažne presude u kojima su počinioce različitih krivičnih djela osudili na ukupno 651 godinu zatvora.

U 2025. godini zaplijenjeno je 238 kg opojnih droga vrijednosti veće od 3 miliona KM. I u ovoj godini ostvareni su konkretni finansijski efekti rada Tužilaštva. Trajno je oduzeto 999.670 KM nezakonito stečene imovine, dok je imovina u vrijednosti od 4.920.685 KM privremeno zamrznuta. Ovi podaci jasno ukazuju na kontinuiran i odgovoran rad Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u borbi protiv kriminala i sigurnosti građana u saradnji s policijskim i sudskim institucijama.