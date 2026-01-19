Urađena obudkcija tijela mladića koji je pronađen mrtav u porodičnoj kući, u Velikoj Kladuši, evo šta je pokazala

Obdukcija tijela mladića koje je pronađeno u subotu, u Velikoj Kladuši, pokazala je da nije bilo tragova nasilne smrti, saznaje portal „Avaza“.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, jučer je izvršena obdukcija.

- Doktor je konstatovao da nema tragova nasilne smrti, s tim što je poslan uzrok krvi i tkiva na dalje vještačenje – toksikološko. Ti rezultati će biti nakon par dana. Nije završeno još toksikološko ispitivanje – potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a USK.

Podsjetimo, kako je „Avaz“ prvi objavio jučer, tijelo je pronađeno u porodičnoj kući na području Velike Kladuše.