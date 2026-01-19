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"AVAZ" SAZNAJE

Urađena obudkcija tijela mladića koji je pronađen mrtav u porodičnoj kući, u Velikoj Kladuši, evo šta je pokazala

Nije završeno još toksikološko ispitivanje, potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a USK

Obdukcija tijela. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

19.1.2026

Obdukcija tijela mladića koje je pronađeno u subotu, u Velikoj Kladuši, pokazala je da nije bilo tragova nasilne smrti, saznaje portal „Avaza“.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, jučer je izvršena obdukcija.

- Doktor je konstatovao da nema tragova nasilne smrti, s tim što je poslan uzrok krvi i tkiva na dalje vještačenje – toksikološko. Ti rezultati će biti nakon par dana. Nije završeno još toksikološko ispitivanje – potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a USK.

Podsjetimo, kako je „Avaz“ prvi objavio jučer, tijelo je pronađeno u porodičnoj kući na području Velike Kladuše.

Navodno, riječ je o Mersadu Kantareviću (22), od kojeg se na društvenim mrežama oprostila sestra. 

# MUP USK
# OBDUKCIJA
# MLADIĆ
# TIJELO
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