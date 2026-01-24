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NAPRAVILI IM SAČEKUŠU

Haos u Tuzli: Napadnuti navijači Crvene zvezde, pojavili se snimci s lica mjesta

Za sada se ne zna koja grupa je izvršila napad

Haos u Tuzli. Facebook

M. Až.

24.1.2026

U Tuzli se večeras dogodio navijački sukob u kojem su učestvovali navijači Crvene zvezde. Incident se desio u blizini Međunarodnog aerodroma u Tuzli, gdje je Delijama napravljena sačekuša.

Riječ je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Evropske lige.

Navijači Zvezde sletjeli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Za sada se ne zna koja grupa je izvršila napad, ali se očekuje da će ta informacija uskoro biti poznata.

# DELIJE
# CRVENA ZVEZDA
# SAČEKUŠA
# TUZLA
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