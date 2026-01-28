"NEOPRAVDANO KAŠNJENJE"

Odgođen disciplinski postupak protiv sudije iz Prnjavora

Obratit ćemo se Sudu još jednom i provjeriti imaju li dokument ili nemaju, rekla je Obradović

Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Detektor

A. O. / BIRN BiH

28.1.2026

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odgodila je glavnu raspravu u disciplinskom postupku protiv sudije Osnovnog suda u Prnjavoru Nebojše Vrhovca, koji se tereti za neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama.

Emira Zulčić, disciplinska tužiteljica, navela je kako je Vrhovac danas dostavio podnesak sa zahtjevom za odlaganje u kojem je kao razlog naveo to što nije dobio traženi dokaz od Suda. Zulčić je objasnila da to nije argument za odlaganje ročišta.

“Protivimo se odgodi ročišta jer ne postoje razlozi, cijenimo da nije potreban taj dokument za dokazivanje, jer se tuženi mogao sam očitovati o razlozima nepostupanja u predmetima”, kazala je Zulčić.

Disciplinska komisija je odlučila odgoditi raspravu, objašnjavajući da su na pripremnom ročištu dozvolili korištenje tog dokaza i da će se potruditi da pribave dokument od Suda do narednog ročišta.

- Obratit ćemo se Sudu još jednom i provjeriti imaju li dokument ili nemaju. Ukoliko ne budu imali, ročište će se održati i neće biti argumenta za odlaganje - rekla je predsjedavajuća Komisije Aleksandra Obradović.

Sudija Vrhovac nije prisustvovao ni ranijem pripremnom ročištu, za koje je dao saglasnost da se održi u njegovom odsustvu.

Tužba protiv Vrhovca je podnesena zbog disciplinskog prekršaja “neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama u vanparničnim postupcima” u šest predmeta.

Zulčić je ranije objasnila kako je u nekim predmetima Vrhovac kasnio s donošenjem odluka više od godinu dana, dok je u drugim kasnio po nekoliko mjeseci, te da je ranije bio sankcionisan javnom opomenom zato što je propustio da traži izuzeće u jednom predmetu.

Nastavak glavne rasprave zakazan je za 18. februar.

# VSTV BIH
# PRNJAVOR
# NEBOJŠA VRHOVAC
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.