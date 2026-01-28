Odgođen disciplinski postupak protiv sudije iz Prnjavora

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odgodila je glavnu raspravu u disciplinskom postupku protiv sudije Osnovnog suda u Prnjavoru Nebojše Vrhovca, koji se tereti za neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama.

Emira Zulčić, disciplinska tužiteljica, navela je kako je Vrhovac danas dostavio podnesak sa zahtjevom za odlaganje u kojem je kao razlog naveo to što nije dobio traženi dokaz od Suda. Zulčić je objasnila da to nije argument za odlaganje ročišta.

“Protivimo se odgodi ročišta jer ne postoje razlozi, cijenimo da nije potreban taj dokument za dokazivanje, jer se tuženi mogao sam očitovati o razlozima nepostupanja u predmetima”, kazala je Zulčić.

Disciplinska komisija je odlučila odgoditi raspravu, objašnjavajući da su na pripremnom ročištu dozvolili korištenje tog dokaza i da će se potruditi da pribave dokument od Suda do narednog ročišta.

- Obratit ćemo se Sudu još jednom i provjeriti imaju li dokument ili nemaju. Ukoliko ne budu imali, ročište će se održati i neće biti argumenta za odlaganje - rekla je predsjedavajuća Komisije Aleksandra Obradović.