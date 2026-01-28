SIPA uhapsila tri osobe: Pronađeno više od 700 kilograma duhana

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su u okviru operativne akcije kodnog naziva „Hanadu“ slobode lišili tri lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Predmetna lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Pretresi stanova, pomoćnih prostorija i pokretnih stvari izvršeni su u Maglaju i Šamcu, na tri lokacije, prilikom čega je otkriveno i privremeno oduzeto oko 243 kilograma rezanog duhana, 500 komada kutija punjenih cigareta, koje nisu obilježene akciznim markicama, oko 500 kilograma duhana u listu, mašina za rezanje duhana, ručna mašina za punjenje cigareta i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Navedene aktivnosti realizovane su na osnovu usmenog naloga Suda Bosne i Hercegovine i u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Zeničko – dobojskog kantona.