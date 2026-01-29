Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODREĐENE IM MJERE ZABRANE

Uposlenik Ministarstva Kemo Zilić i članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita puštaju se na slobodu

Podsjećamo, riječ je o osobama koje su se sumnjičile da su „štelili“ ispite za vozačke dozvole

Zilić i osobe koje su bile uhapšene u akciji "Abstergo". TVSA / Avaz

A. O.

29.1.2026

Kemi Ziliću, Adilu Muliću, Esadu Zajki, Zehridu Hasanoviću, Mustafi Balašu i Fendi Zuki rješenjem Općinskog suda u Sarajevu određene su mjere zabrane.

Kako je potvrđeno jutros iz Općinskog suda u Sarajevu, povodom razmatranja prijedloga Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, od 28.01.2026. godine za određivanje mjere pritvora, a u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih K.Z. i drugi, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), u vezi sa članom 31. istog zakona, Općinski sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se prema osumnjičenim K.Z., A.M. E.Z., Z.H., M.B i F.Z. izriču sljedeće mjere zabrane:

Zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, na način da se osumnjičenom K.Z. zabranjuje obavljanje poslova pomoćnika ministra za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao i svih drugih poslova u navedenom ministarstvu, te poslova predsjednika Komisije za provođenje procedure po javnom pozivu za imenovanje članova ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita, kao i svih poslova u vezi polaganja vozačkih ispita za motorna vozila u svim organima na teritoriji BiH, a osumnjičenim A.M., E.Z., Z.H., M.B. i F.Z. zabranjuje obavljanje poslova člana Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao i svih poslova u vezi polaganja vozačkih ispita za motorna vozila u svim organima na teritoriji BiH;

Zabrana sastajanja sa određenim osobama i to na način da se osumnjičenim K.Z. A.M., E.Z, Z.H., M.B. i F.Z. zabranjuje međusobno sastajanje i kontaktiranje na bilo koji način, kao sastajanje i kontaktiranje na bilo koji način i sa ostalim saosumnjičenim – navode iz Općinskog suda u Sarajevu.

Osumnjičeni se imaju pustiti na slobodu odmah, dodaju iz Općinskog suda.

Podsjećamo, riječ je o osobama koje su se sumnjičile da su „štelili“ ispite za vozačke dozvole, a ove osobe su osumnjičene u akciji MUP-a Kantona Sarajevo kodnog naziva „Abstergo“, koja je sprovedena 26. januara 2026. godine. 

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# MUP KS
# AKCIJA "ABSTERGO"
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.