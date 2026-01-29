Uposlenik Ministarstva Kemo Zilić i članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita puštaju se na slobodu

Kemi Ziliću, Adilu Muliću, Esadu Zajki, Zehridu Hasanoviću, Mustafi Balašu i Fendi Zuki rješenjem Općinskog suda u Sarajevu određene su mjere zabrane.

Kako je potvrđeno jutros iz Općinskog suda u Sarajevu, povodom razmatranja prijedloga Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, od 28.01.2026. godine za određivanje mjere pritvora, a u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih K.Z. i drugi, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), u vezi sa članom 31. istog zakona, Općinski sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se prema osumnjičenim K.Z., A.M. E.Z., Z.H., M.B i F.Z. izriču sljedeće mjere zabrane:

Zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, na način da se osumnjičenom K.Z. zabranjuje obavljanje poslova pomoćnika ministra za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao i svih drugih poslova u navedenom ministarstvu, te poslova predsjednika Komisije za provođenje procedure po javnom pozivu za imenovanje članova ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita, kao i svih poslova u vezi polaganja vozačkih ispita za motorna vozila u svim organima na teritoriji BiH, a osumnjičenim A.M., E.Z., Z.H., M.B. i F.Z. zabranjuje obavljanje poslova člana Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao i svih poslova u vezi polaganja vozačkih ispita za motorna vozila u svim organima na teritoriji BiH;