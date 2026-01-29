Akcija MUP-a KS: Pronađena marihuana, pištolji, municija, uhapšene dvije osobe

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Hum".

U izvršenim pretresima na području Novog Sarajeva pronađena je određena količina materije koje asocira na opojnu drogu marihuanu, dva pištolja, spremnik za municiju, određena količina municije, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM Kantona Sarajevo, slobode je lišen M.H. (1999) iz Sarajeva, dok je K.H. (1968) iz Sarajeva lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM Kantona Sarajevo.

U službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, nad njima se vrši kriminalistička obrada.