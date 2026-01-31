Mjesna zajednica najavila odstrjel pasa, pa obrisala objavu: Ko brutalno ubija pse i mačke u Gračanici?

Mještani Gornje Orahovice, u Gračanici, ostali su zatečeni viješću, nakon što je Mjesna zajednica na svojoj Facebook stranici objavila obavještenje u kojem su prenijeli informaciju iz lovačke sekcije Gornja Orahovica da će u nedjelju, 1. feburuara 2026. godine, biti organizovan lov na pse lutalice. - Stoga Vas molimo da taj dan maksimalno povedete računa o vlastitim psima ukoliko ih posjedujete, da ih vežete i da se ne kreću van vašeg posjeda. Lov je planiran od 6 sati – objavljeno je na MZ Gornja Orahovica, ali napominjemo da „Dnevni avaz“ nije mogao utvrditi koji stoji iza tog profila. Upućeni dopisi Kako je za „Dnevni avaz“ izjavila predsjednica Udruženja za zaštitu životinja „Pomoć šapicama“ Gračanica Enisa Vajzović, čak je bilo brojnih slučajeva da su ubijani vlasnički psi.

Vajzović: Nezakonita upotreba oružja . Ustupljena fotografija / Avaz Vajzović: Nezakonita upotreba oružja . Ustupljena fotografija / Avaz

- Ovom objavom nije organizovan lov u lovištu, već u Mjesnoj zajednici, u naseljenom mjestu i samim tim dolazi do kršenja Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, Zakona o oružju i municiji FBiH, Krivičnog zakona Federacije i na kraju Zakona o lovstvu, gdje je zabranjeno pucanje najmanje 300 metara od kuće. Naše Udruženje je odmah po saznanju za navedenu objavu reagovalo institucionalno i pravno, sačinjen je dokazni materijal, te su upućeni zvanični dopisi nadležnoj inspekciji i Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtjevom za hitno postupanje. Napominjemo da je sporna objava uklonjena nakon što je javnost upoznata s njenim sadržajem, ali to ne umanjuje potrebu da se ovakve pojave temeljito ispitaju. Nažalost, ovo nije izolovan i prvi slučaj. Tokom prethodne godine, Udruženje se na području opštine Gračanica više puta susretalo sa slučajevima mrtvih i vatrenim oružjem usmrćenih pasa u naseljenim mjestima, o čemu su nadležni organi u više navrata obavještavani – kaže Vajzović za „Dnevni avaz“.

Objava Mjesne zajednice na Facebooku koja je uklonjena . Screenshot Objava Mjesne zajednice na Facebooku koja je uklonjena . Screenshot

Kršenje zakona - I ranije smo javno upozoravali da ovakva praksa predstavlja grubo kršenje zakona i ozbiljnu prijetnju po sigurnost građana. Posebno ističemo da lovačka udruženja, kao najmnogobrojnije i organizovane strukture koje raspolažu oružjem, imaju obavezu da izvrše internu kontrolu svojih članova i da jasno sankcionišu svakog pojedinca koji krši Zakon o lovstvu, ali i druge važeće zakone. Nezakonita upotreba oružja u naseljenim mjestima ne smije se tolerisati niti opravdavati – istakla je Vajzović koja dodaje da ovo udruženje već godinama aktivno radi na humanom smanjenju broja napuštenih pasa na području općine Gračanica, kroz udomljavanje, projekte sterilizacije i kastracije, kao i edukaciju građana. Podsjetila je da jedna nesterilisana ženka godišnje može okotiti i do 18 štenaca, koji postaju reproduktivno sposobni već nakon šest mjeseci, što jasno pokazuje da se problem ne može rješavati nasiljem, već isključivo sistemskim i humanim mjerama.

Objava u grupi Udruženja o ubijenom psu . Screenshot Objava u grupi Udruženja o ubijenom psu . Screenshot

- Naglašavamo da glavni uzrok problema pasa lutalica nije njihovo postojanje na ulici, već neodgovorno vlasništvo, nepostojanje funkcionalne baze registrovanih pasa, kao i izostanak sankcija za vlasnike koji napuštaju životinje. U toku dana ćemo kontaktirati i komandira, da vidimo šta su planovi u vezi s ovim slučajem – dodala je Vajzović. - Sasvim su normalno objavili da će se desiti pokolj pasa lutalica u Mjesnoj zajednici. To će raditi lovci. Dobili smo poruke sa raznih profila ljudi koji su vidjeli tu objavu. Samim tim uklanjanjem objave pokazali su da se radi o nelegalnim aktivnostima. Postoji azil u Gračanici koji trenutno ima oko 120 pasa, ali posljednji mjesec smo udomili više od 50 pasa, što lokalno, a radimo i s udruženjima van zemlje gdje psi idu preko TRACES sistema u Evropsku uniju. Azil je otvoren za suradnju, trenutni v.d. direktor veterinarske stanice azila je kontakirao predsjednika Lovačko udruženje Gračanica da mu kaže ako imaju probleme sa psima u lovištima da ga kontaktira, da ne rade odstrijel, jer lovci pse i mačke smatraju štetočinama. Ovo nije prvi slučaj ubijanja pasa u naseljenim mjestima. Radili smo i obdukciju pasa na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Međutim, policija ne može dokazati ko je ubio životinje, ali ubijen je vlasnički pas u MZ Malešići 100 metara od kuće. Prošle sedmice je ubijen pas težine šest kilograma u MZ Pribava. U Gračanici, u gradu su ubijene mačke. Imamo rendgenske snimke s mecima iz vazdušne puške, sačmarice. Imamo sve dokaze za prethodne slučajeve. Ukoliko pas nema čip, samim tim vlasnik se ne može pozvati jer nije izvršio registraciju – zaključila je Vajzović.

Iako smo kontaktirali Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nismo mogli dobiti više informacija o ovom događaju.