Došao da posjeti sestru, pa ga ubio zet: Ovo je heroj iz BiH koji je stradao da bi spasio porodicu

Nazvati Darka Senića herojem, prema riječima članova porodice i bliskih osoba, nije dovoljno da bi se opisala njegova žrtva. Njegova hrabrost i nesebičnost daleko nadilaze značenje te riječi. Darko Senić nije spasio samo jedan život, već je, žrtvujući vlastiti, spriječio masakr i zaštitio više članova porodice, ostavivši iza sebe suprugu i dva maloljetna sina.

Kako pišu mediji u Sloveniji, u subotu je u Bojancima, naselju u opštini Črnomelj, došlo do ubistva. Prema nezvaničnim informacijama, četrdesettrogodišnji Darko Senić iz Bosanskog Novog došao je 31. januara u posjetu sestri, zajedno sa suprugom i dvoje djece. Tamo ga je, kako se sumnja, ubio suprug njegove sestre, odnosno njegov zet, lovac Borislav Bojanić, prenose Slovenske novice.

Hrabra reakcija

Navodno se osumnjičeni tog dana vratio kući iz lova vidno alkoholisan. Darko Senić mu je, u namjeri da spriječi sukob, savjetovao da ode da se odmori. Umjesto smirivanja, uslijedio je oružani napad.

Prema dostupnim informacijama, Borislav Bojanić je najprije pokušao ubiti svog najstarijeg sina, starog 23 godine. Ispalio je dva do tri hica, ali ga, srećom, nije pogodio. U tom trenutku u kući se nalazio veći broj članova porodice, uključujući i maloljetnu djecu.

Kada je Darko Senić, koji se nalazio u prizemlju kuće, čuo pucnje, bez oklijevanja je potrčao na sprat. Uspio je skloniti sestrino dijete i spriječiti da i ono postane žrtva. Međutim, osumnjičeni je nastavio pucati i ispalio još nekoliko hitaca, usmrtivši Darka Senića.

Potraga za ubicom

U kući su se u tom trenutku nalazili Darkova sestra s još troje djece, od kojih je dvoje maloljetno, Darkova majka, njegova supruga, kao i njegova dva maloljetna sina.

Nakon ubistva, osumnjičeni je, prema navodima, pogasio svjetla u kući, iskočio kroz sporedni prozor i pobjegao u nepoznatom pravcu, nakon čega je policija pokrenula opsežnu potragu.

Potraga za Borislavom Bojanićem i dalje traje na području Slovenije. Policija Novo Mesto upozorila je da je riječ o potencijalno opasnoj i nepredvidivoj osobi te je pozvala građane na oprez. Sve osobe koje imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili boravištu pozvane su da se odmah jave nadležnim policijskim službama, prenosi Glas Srpske.