Akcija „Rođendan“: Uhapšen 35-godišnjak, pronađena droga, oružje i municija

Slobode je lišen H.G. (1991) iz Sarajeva

Oduzeti predmeti. MUP KS

Dž. R.

10.2.2026

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga i PU Novi Grad, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Rođendan".

Kako je saopćeno iz MUP-a KS, u izvršenim pretresima poslovnog objekta i pratećih prostorija na području Novog Grada, pronađeno je više paketića s materijom koje asociraju na opojne droge marihuana i heroin, ukupne težine više od 330 grama, više od 17 kilograma materije koja služi za uvećanje mase opojne droge, dvije digitalne vage, automatska puška sa okvirom, određena količina municije različitog kalibra, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, slobode je lišen H.G. (1991) iz Sarajeva - stoji u saopćenju.

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.

