Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA U SARAJEVU

"Avaz" saznaje: U toku operacija djeteta koje je udario tramvaj

Podsjećamo, danas se dogodila stravična nesreća u Sarajevu u kojoj je poginula jedna osoba, a dvije su povrijeđene

Avaz

Piše: Amila Ovčina

12.2.2026

Dijete 2009. godište u ovom trenutku je na operacijskom stolu u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, saznaje portal „Avaza“.

Podsjećamo, danas se dogodila stravična nesreća u Sarajevu u kojoj je poginula jedna osoba, a dvije su povrijeđene kada je tramvaj iskočio iz šina.  

- Počeo je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Angažirani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke. Po okončanja uviđajnih radnji, bit će poznato više informacija – potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Uzrok nesreće za sada nije poznat. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
# DIJETE
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.