"Avaz" saznaje: U toku operacija djeteta koje je udario tramvaj

Dijete 2009. godište u ovom trenutku je na operacijskom stolu u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, saznaje portal „Avaza“.
Podsjećamo, danas se dogodila stravična nesreća u Sarajevu u kojoj je poginula jedna osoba, a dvije su povrijeđene kada je tramvaj iskočio iz šina.
- Počeo je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Angažirani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke. Po okončanja uviđajnih radnji, bit će poznato više informacija – potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.
Uzrok nesreće za sada nije poznat. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen.