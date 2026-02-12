UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI

Oglasili se iz Tužilaštva KS: Uviđaj se radi pod nadzorom dva tužioca

Bit će provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće

Mjesto nesreće. Avaz

Z. V.

12.2.2026

Uviđaj zbog tramvajske nesreće koja se dogodila na području općine Centar, bit će nastavljen i sutra, potvrđeno je iz Tužilaštva KS.

- Uviđaj se radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke. Bit će provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama.

U ovoj fazi postupka, Tužilaštvo ne može davati više informacija.

Nakon što se okonča današnji dio uviđaja, tramvaj će biti prebačen u krug GRAS-a i on će svakako biti predmet vještačenja - saopćilo je Tužilaštvo KS.

# TUŽILAŠTVO
# UVIĐAJ
# OPĆINA CENTAR
