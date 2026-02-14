Banjalučko tužilaštvo traži pritvor za muškarca zbog nasilja u porodici

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci

Nasilje u porodici. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

14.2.2026

Tužilaštvo predložilo mjeru pritvora zbog počinjenog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog lica M.G. rođen 1974.godine iz Laktaša, uputio je danas prijedlog za određivanje mjere pritvora Osnovnom sudu u Banjoj Luci, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190.stav 1. KZ RS, na štetu supruge.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci, saopćilo je Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.

# NASILJE U PORODICI
# OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANJA LUKA
# BANJA LUKA
