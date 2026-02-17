Duraković o pisanju medija iz RS o drami u Srebrenici: Djeca moraju ostati van političkih i etničkih sukoba

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ćamil Duraković oglasio se saopćenjem, a vezano za incident koji se dogodio u Srebrenici, kada je u javnosti odjeknula vijest o tome da je učenik navodno napravio spisak prijatelja koje će ubiti.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Povodom načina na koji je Alternativna televizija Banja Luka izvještavala o incidentu u osnovnoj školi u Srebrenici, izražavam najoštriju osudu senzacionalističkog i etnički obojenog pristupa koji je primijenjen u javnom prostoru.

Isticanje nacionalne pripadnosti maloljetnog lica u situaciji koja zahtijeva profesionalno, odgovorno i, prije svega, etičko izvještavanje predstavlja krajnje neodgovorno i neprofesionalno postupanje. Djeca ne smiju biti sredstvo za političke narative, podizanje tenzija niti sredstvo za ostvarivanje gledanosti i čitanosti.

Ovakav način izvještavanja podstiče nepovjerenje i netrpeljivost među građanima te dodatno traumatizira djecu i njihove porodice. Istovremeno, krše se osnovni principi zaštite maloljetnika i doprinosi se atmosferi straha i podjela u već osjetljivoj sredini.