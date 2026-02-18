Tri policajca iz pratnje Spajića povrijeđena u udesu

Tri policijska službenika koja su bila u pratnji premijera Milojka Spajića povrijeđena su u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo – Kolašin.

Iz Uprave policije Crne Gore saopćeno je da se Spajić, štićena ličnost, nije nalazio u vozilu sa povrijeđenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz eskorta.

"Vijestima" je rečeno da su policajci zadobili teške tjelesne povrede, ali da nisu opasne po život. Oni su primljeni u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje pomoći.

Nezgoda se desila oko 16.30 sati, a drugim vozilom, "BMW", stranih tablica, upravljao je V. S. (21) iz Ukrajine.

Prema prvim podacima iz UP, pretpostavlja se da je Ukrajinac preticao, a potom udario u Mercedes iz pratnje premijera. Od siline udara, kako je rečeno "Vijestima", službeni automobil je izletio sa ceste i samo pukom srećom nije sletio u provaliju.

- Na osnovu do sada preduzetih radnji i prikupljenih saznanja, sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke 'BMW', krećući se regionalnim putem R-13 iz pravca Podgorice ka Kolašinu, na dijelu puta gdje se nalazi puna uzdužna, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjim dijelom vozila ostvario kontakt sa prednjim dijelom službenog vozila iz pratnje - eskorta štićene ličnosti, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici - saopćeno je iz policije.