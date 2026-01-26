Crna Gora zatvorila još jedno pregovaračko poglavlje, članice EU traže radnu grupu za pristupni ugovor

Crna Gora je danas na Međuvladina konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor, tokom koje je veliki broj država članica pozvalo na formiranje Radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom, saopšteno je iz Vlade.

Time je ukupan broj zatvorenih poglavlja u pregovorima sa EU porastao na 13, dok ih je preostalo još 20. Vlada planira da zatvori preostala poglavlja do kraja ove godine, kako bi 2028. Crna Gora postala članica EU.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na konferenciji za novinare da je Crna Gora na putu da zatvori sva poglavlja do kraja godine.

- Ne vidim bolju godinu da se to desi, jer Crna Gora ove godine slavi 20 godina nezavisnosti - kazala je.

Dodala je da je poglavlje 32 izuzetno važno jer "gradi put da, šta god Vlada radi s novcem, to radi u interesu građana".

Predsjednik Vlade Milojko Spajić rekao je da Vlada vjeruje da može zatvoriti sva poglavlja do kraja godine.

- Današnja Međuvladina konferencija je dokaz da nema prečica na evropskom putu - rekao je i poručio da je u vremenima nesigurnosti EU stub mira, demokratije i vladavine prava.

Prioritet za EU

Zamjenica kiparskog ministra za evropske poslove Marilena Rauna istakla je da proširenje ostaje strateški geopolitički prioritet za EU i jedno od ključnih usmjerenja kiparskog predsjedavanja.

Ohrabrila je crnogorskog premijera da Crna Gora nastavi s reformama, ali i, ako je moguće, da ih ubrza.

Spajić je tokom obraćanja predstavnicima država članica kazao da je robustan sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u potpunosti usklađen sa evropskim standardima, te da je snažna finansijska kontrola evoluirala od težnje do stvarnosti, što je, kako je istakao, pokazatelj sposobnosti Crne Gore da zaštiti kako nacionalne, tako i buduće finansijske interese Evropske unije.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, poručio da privremenim zatvaranjem poglavlja 32 i nastavkom praćenja i jačanja finansijske kontrole u susret punopravnom članstvu, Crna Gora jasno iskazuje politički izbor da pristupanje utemelji na pouzdanosti, integritetu, odgovornosti i vladavini prava.

Spajić je istakao da proces zatvaranja poglavlja prevazilazi "puko formalno usklađivanje" i odražava istinsku promjenu kulture u načinu upravljanja, zaštite i evidentiranja javnih sredstava.

Efikasni mehanizmi

Premijer je ukazao na ulogu Državne revizorske institucije koja, kako je naglasio, djeluje kao snažan, nezavisan i kredibilan čuvar javnih finansija.

- Njen rad je transparentan, nalazi se shvataju ozbiljno, a parlamentarni nadzor je aktivan i efikasan - kazao je Spajić, istakavši da je to ujedno jasan pokazatelj sposobnosti Crne Gore da zaštiti kako nacionalne, tako i buduće finansijske interese Evropske unije.

On je podsjetio da je Crna Gora uspostavila efikasne mehanizme za koordinaciju u borbi protiv prevara, obezbijedila snažnu međuinstitucionalnu saradnju i ojačala sistem zaštitnim mjerama, transparentnošću i kontrolnim mehanizmima „osmišljenim da smanjuju rizik, a ne da ga prenose”.