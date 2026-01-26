Spajić: Crna Gora ubrzano ide ka članstvu u EU, cijenimo pristup "preko trnja do zvijezda"

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos naglasila je da je zatvaranje Poglavlja 32 važan korak naprijed, podsjetivši da je Crna Gora u decembru prošle godine zatvorila ukupno pet pregovaračkih poglavlja.

Crna Gora bilježi snažan napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, izjavio je premijer Milojko Spajić na konferenciji za medije u Briselu, održanoj povodom zatvaranja pregovaračkog poglavlja 32, ističući reformske iskorake zemlje i podršku evropskih partnera.

- Ovo je dobar početak godine i Crna Gora je na putu da do kraja godine zatvori sva preostala poglavlja", rekla je Kos. Dodala je da će ova godina biti obilježena ne samo proslavom 20 godina nezavisnosti, već i intenzivnim radom.

- Uz vaš rad, posvećenost i trud, moguće je zatvoriti sva poglavlja do kraja godine - poručila je, ističući da Crna Gora predstavlja pozitivan primjer u regionu.

Premijer Spajić osvrnuo se i na dinamiku pregovora tokom prošle godine.

- Cijeli proces pregovaranja pokazuje šta nas očekuje u narednih 12 mjeseci. Čestitam Ministarstvu finansija, Ministarstvu evropskih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova, kao i svima ostalima koji su doprinijeli ovom izvanrednom rezultatu - rekao je Spajić.

Dodatni podsticaj

Zahvaljujući evropskim partnerima, premijer je istakao da je početak predsjedavanja Kipra dodatni podsticaj procesu proširenja.

- Našim evropskim partnerima je privilegija da ovim započnemo predsjedavanje Kipra i veliko hvala Kipru na konkretnom uspjehu koji potvrđuje našu zajedničku viziju snažnije i ujedinjene Evropske unije, izgrađene kroz proširenje zasnovano na stvarnim reformama i zaslugama - kazao je.

Spajić je naglasio da članstvo u Evropskoj uniji podrazumijeva disciplinu i mjerljive rezultate.

- Današnja konferencija još jednom potvrđuje da za puno članstvo nema prečica. Napredak dolazi isključivo kroz disciplinu, odgovornost i jasne rezultate - rekao je.

Zahvalio je i državama članicama Evropske unije na podršci u zatvaranju zahtjevnog poglavlja.

- Zahvaljujem svim državama članicama na njihovoj nenametljivoj podršci u zatvaranju ovog vrlo zahtjevnog poglavlja. Podržavajući proširenje zasnovano na evropskim vrijednostima, današnji lideri imaju priliku da ojačaju kredibilitet i vođstvo Unije - istakao je Spajić.

Ključni faktor stabilnosti

Govoreći o ulozi Evropske unije na globalnom planu, premijer je poručio da Unija ostaje ključni faktor stabilnosti.

- U vremenu globalne nesigurnosti, Evropska unija ostaje stub mira, demokratije, saradnje i vladavine prava, a politika njenog proširenja najjači je dokaz toga - rekao je.

O tempu reformi i pregovora, Spajić je kazao da on jasno pokazuje da je proces proširenja ponovo dobio zamah.

- Tempo kojim Crna Gora zatvara poglavlja jasno pokazuje da je proces proširenja živ i da dobija novi zamah - naglasio je.

Na kraju obraćanja, premijer se direktno obratio evropskim građanima.

- Dragi Evropljani, nema većeg ideala od ujedinjene Evrope. Crna Gora se s povjerenjem kreće ka tom cilju. Naša zemlja svakim danom postaje stabilnija, odlučnija i reformisanija. Spremna je da u potpunosti doprinese i doda vrijednost snažnoj i ujedinjenoj Uniji - poručio je Spajić.

Moguće promjene

Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućim promjenama uslova za buduće članice Evropske unije, Spajić je rekao da Crna Gora trenutno nije u poziciji da komentariše evropske politike po tom pitanju.

- Možda će se to uskoro promijeniti i, kada budemo država članica, možda ćemo moći dati jasniji stav. Sa naše tačke gledišta i u skladu s nacionalnim interesima, cijenimo pristup 'per aspera ad astra', odnosno 'preko trnja do zvijezda', kao i stavove koji su striktni, ali pravedni. Cijenimo i pristup zasnovan na zaslugama, što znači da svi koji žele postati dio Evropske unije moraju ispuniti sve tehničke uslove. Za nas je to važno jer vjerujemo da će Crna Gora na taj način dodati vrijednost Evropskoj uniji. Tako gledamo na proces pregovora i mogu govoriti samo u ime Crne Gore - zaključio je Spajić.

Stabilan napredak

Zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna istakla je da napredak Crne Gore jasno potvrđuje posvećenost reformama i sposobnost zemlje da stabilno napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Ovaj napredak jasno pokazuje posvećenost Crne Gore reformskom putu, ali i njenu sposobnost da postepeno napreduje na evropskom putu - rekla je Rauna.

- Istovremeno, potvrđuje i stalnu, nepokolebljivu posvećenost Evropske unije procesu proširenja, zasnovanom na zaslugama, vođenom strogim, ali pravednim uslovima i fokusiranom na rezultate.

Naglasila je da reformski napredak Crne Gore doprinosi strateškoj autonomiji Evropske unije.

- Vaš reformama vođen napredak jača stratešku autonomiju Unije, učvršćuje vladavinu prava, unapređuje stabilno finansijsko upravljanje i gradi institucionalnu otpornost. Istovremeno, vaš napredak pokazuje da Unija ostaje otvorena za partnere koji sprovode reforme i dijele naše temeljne vrijednosti - kazala je Rauna.

Strateška potreba

Dodala je da proširenje Evropske unije predstavlja stratešku potrebu.

- U današnjem izazovnom strateškom okruženju, proširenje nije samo politički izbor. To je strateška potreba. Stalni napredak Crne Gore u procesu pristupanja to jasno pokazuje. Proširenje jača evropsku sigurnost, unapređuje stabilnost i predstavlja stratešku investiciju u evropsku budućnost - poručila je.

Rauna je zaključila da Crna Gora ulazi u najzahtjevniju fazu pregovora i da će ova godina biti presudna.

- Crna Gora je predvodnik procesa proširenja. Sada ulazi u najzahtjevniju fazu pristupnih pregovora, a ova godina bit će odlučujuća za tempo i kredibilitet njenog napretka. Možete računati na našu punu podršku u daljem napredovanju - rekla je.