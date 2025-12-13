Uspjela diplomatska ofanziva Spajića i tima: Crna Gora zatvara pet poglavlja

Crna Gora zatvorit će pet pregovaračkih poglavlja na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra, nakon intenzivne diplomatske aktivnosti premijera Milojka Spajića i njegovog tima, javlja RTCG. Prema informacijama TVCG, sve zemlje članice saglasne su da Crna Gora zatvori planirana poglavlja.

Riječ je o poglavljima 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Slobodno kretanje kapitala) i 6 (Pravo privrednih društava). Iako je Francuska na sjednici Radne grupe Savjeta EU – COELA blokirala zatvaranje poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo), zemlje članice planiraju da daju zeleno svjetlo i za ta poglavlja.

Premijer Spajić dolazi 16. decembra u Brisel, gdje će nakon formalne ceremonije zatvaranja poglavlja govoriti na konferenciji za medije sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je sa državnim vrhom Francuske, naglašavajući važnost pružanja podrške Crnoj Gori da zatvori svih pet poglavlja na Međuvladinoj konferenciji ovog mjeseca, saznaje RTCG.

Kancelar Njemačke Fridrih Merc izjavio je da sa Crnom Gorom treba započeti rad na sporazumu o pristupanju Evropskoj uniji. On je to rekao prije nekoliko dana na zajedničkoj pres-konferenciji sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.