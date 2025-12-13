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EU INTEGRACIJE

Uspjela diplomatska ofanziva Spajića i tima: Crna Gora zatvara pet poglavlja

Crna Gora zatvorit će pet pregovaračkih poglavlja nakon intenzivne diplomatske aktivnosti premijera Milojka Spajića i njegovog tima

Milojko Spajić. R.R./ATAImages/PIXSELL

M. Až.

13.12.2025

Crna Gora zatvorit će pet pregovaračkih poglavlja na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra, nakon intenzivne diplomatske aktivnosti premijera Milojka Spajića i njegovog tima, javlja RTCG. Prema informacijama TVCG, sve zemlje članice saglasne su da Crna Gora zatvori planirana poglavlja.

Riječ je o poglavljima 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Slobodno kretanje kapitala) i 6 (Pravo privrednih društava). Iako je Francuska na sjednici Radne grupe Savjeta EU – COELA blokirala zatvaranje poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo), zemlje članice planiraju da daju zeleno svjetlo i za ta poglavlja.

Premijer Spajić dolazi 16. decembra u Brisel, gdje će nakon formalne ceremonije zatvaranja poglavlja govoriti na konferenciji za medije sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je sa državnim vrhom Francuske, naglašavajući važnost pružanja podrške Crnoj Gori da zatvori svih pet poglavlja na Međuvladinoj konferenciji ovog mjeseca, saznaje RTCG.

Kancelar Njemačke Fridrih Merc izjavio je da sa Crnom Gorom treba započeti rad na sporazumu o pristupanju Evropskoj uniji. On je to rekao prije nekoliko dana na zajedničkoj pres-konferenciji sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

- Ovdje želim jasno da kažem: upravo sa Crnom Gorom, koja je vjerovatno najviše napredovala među kandidatima, možemo sada preći na sljedeći korak i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju. To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje da djelujemo zajedno u Evropi. To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija. Za naše dvije zemlje to je od velikog značaja – kazao je Merc.

Zatvaranjem pet poglavlja, Crna Gora bi ušla u narednu, vjerovatno i odlučujuću godinu sa 12 zatvorenih poglavlja, dok je cilj da 2026. bude zatvoreno više od 20 poglavlja, što bi omogućilo pristup EU do kraja 2028. godine.

Crna Gora je ispunila sve uslove i za zatvaranje Poglavlja 31 (Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika), ali je ranije odluka odložena po zahtjevu Hrvatske.

Podsjetimo, Crna Gora je status kandidata dobila u decembru 2010. godine, a pregovore otvorila u junu 2012. godine. Do sada je otvorila 33 pregovaračka poglavlja.

# CRNA GORA
# MILOJKO SPAJIĆ
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