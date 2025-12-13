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NEIZVJESNOST

Francuska blokirala Crnoj Gori zatvaranje dva pregovaračka poglavlja

Sve je izvjesnije da će Crna Gora, umjesto predviđenih pet, zatvoriti tri poglavlja

Francuska i Crna Gora. Anadolija

Dž. M.

13.12.2025

Međuvladina konferencija Evropske unije sa Crnom Gorom trebalo bi da bude održana 16. decembra.

Sve je izvjesnije da će Crna Gora, umjesto predviđenih pet, zatvoriti tri poglavlja. Naime, pojedini mediji prenijeli su da su predstavnici Francuske u radnim tijelima EU danas blokirali zatvaranje dva poglavlja: 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 – Ribarstvo.

Tu informaciju za Antenu M potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lider SNP-a Vladimir Joković, koji je u izjavi za taj medij između ostalog kazao kako smatra da je odluka Francuske političke prirode.

Prema nezvaničnim informacijama, predstavnici Francuske tvrdili su da poglavlja 11 i 13 nisu spremna za zatvaranje, te da nijesu dovoljno usklađena sa tekovinama EU, nenavodeći konkretne razloge za za takav stav.

Joković je takođe saopštio da resorno ministarstvo nije dobilo nikakvo obrazloženje. Crna Gora će, shodno novonastalim okolnostima, suprotno optimističnim očekivanjima, na međuvladinoj konferenciji ipak zatvoriti tri poglavlja u pregovorima sa EU: 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Slobodno kretanje kapitala i 6 – Pravo privrednih društava.

To su, kako prenosi RTCG, saopštili izvori iz savjeta EU nakon sastanka stalnih predstavnika zemalja članica u Briselu.

Međutim, stalni predstavnici će se sastati još jednom tokom vikenda, uoči međuvladine konferencije, što bi mogla biti nova prilika za razgovore o eventualnom zatvaranju dodatnih poglavlja.

Podsjetimo, zatvaranje poglavlja 31 koje se odnosi na vanjsku i bezbjednosnu politiku prošle godine je blokirala Hrvatska, zbog niza poteza kojima su narušeni bilateralni odnosi, naročito usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu od strane crnogorskog parlamenta.

# CRNA GORA
# POLITIKA
# FRANCUSKA
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