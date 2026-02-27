Ahmed Kastrati, optuženi za ubistvo Saše Vilušića predat u Tužilaštvo TK: U toku suđenje pred sudom

Pripadnici Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona jučer su u popodnevnim satima po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva TK uhapsili Ahmeda Kastratija, koji se optužnicom ovog Tužilaštva tereti da je počinio krivično djelo ubistvo.

Suđenje u ovom predmetu je u toku pred Kantonalnim sudom Tuzla, saopćeno je jutros iz Tužilaštva TK.

Optuženi je predat u nadležnost Tužilaštva TK, te će tokom dana postupajući tužilac Kantonalnom sudu Tuzla predložiti da se optuženom odredi mjera pritvora.

Više informacija bit će poznato tokom dana.