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PONOVO UHAPŠEN

Ahmed Kastrati, optuženi za ubistvo Saše Vilušića predat u Tužilaštvo TK: U toku suđenje pred sudom

Tokom dana postupajući tužilac Kantonalnom sudu Tuzla predložit će da se optuženom odredi mjera pritvora

Sa ranijeg ročišta. Avaz

A. O.

27.2.2026

Pripadnici Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona jučer su u popodnevnim satima po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva TK uhapsili Ahmeda Kastratija, koji se optužnicom ovog Tužilaštva tereti da je počinio krivično djelo ubistvo.

Suđenje u ovom predmetu je u toku pred Kantonalnim sudom Tuzla, saopćeno je jutros iz Tužilaštva TK.

Optuženi je predat u nadležnost Tužilaštva TK, te će tokom dana postupajući tužilac Kantonalnom sudu Tuzla predložiti da se optuženom odredi mjera pritvora.

Više informacija bit će poznato tokom dana.

Podsjetimo, on se sumnjiči za ubistvo Saše Vilušića. 

# KANTONALNI SUD TUZLA
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO TK
# AHMED KASTRATI
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