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ZAUSTAVLJEN NA ILIDŽI

Od muškarca (40) oduzet Opel: Upravljao neregistrovanim automobilom s drugim tablicama

U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 13.600,00 KM

Policija na Ilidži. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

3.3.2026

U ulici Četvrte viteške brigade, općina Ilidža 1. marta 2026. godine u 12:30 sati, policijski službenici PU Ilidža su zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo „Opel Vectra“, kojim je upravljao A.P., rođen 1986. godine, nastanjen na Ilidži.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 40-godišnjak višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da upravlja neregistrovanim vozilom, sa istaknutim nepripadajućim registarskim tablicama na istom.

U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 13.600,00 KM. Od prekršitelja je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Općinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz MUP-a KS. 

# ILIDŽA
# AUTOMOBIL
# MUP KS
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