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NA PODRUČJU POSUŠJA

Granična policija spriječila krijumčarenje državljana Turske i Kine: Na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake

Krijumčarenje je otkriveno nadzorom državne granice i, uz korištenje specijalističke opreme - drona

Granična policija spriječila krijumčarenje državljana Turske i Kine. GP BiH

A. O.

4.3.2026

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica, 3. marta 2026. godine, spriječili su krijumčarenje devet stranih državljana u graničnom pojasu na području Posušja.

Krijumčarenje je otkriveno nadzorom državne granice i, uz korištenje specijalističke opreme - drona, prilikom čega je uočeno putničko motorno vozilo Renault, hrvatskih nacionalnih oznaka. U vezu s ovim krijumčarenjem dovodi se T.Đ. (1997.), državljanin BiH. Tokom pregleda vozila zatečeno je spomenutih devet stranih državljana i to četvero državljana Republike Turske i petero državljana Narodne Republike Kine.

Zbog postojanja osnova da je počinjeno krivično djelo Krijumčarenje osoba, o događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijem je nalogu T.Đ. ispitan u svojstvu osumnjičenog te privremeno oduzeto vozilo, novac, telefon i drugi dokazni materijali.

Vozilo u kojem su krijumčareni migranti. GP BiH

Tokom provjera utvrđeno je i da su na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake. O događaju su obaviješteni i službenici Službe za poslove sa strancima BiH, saopćeno je iz GP BiH. 

# KRIJUMČARENJE
# GP BIH
# POSUŠJE
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